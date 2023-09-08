Путин дал главе МВД Колокольцеву особую привилегию

Путин разрешил главе МВД использовать самолет «Россия»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Правительство РФ, колокольцев владимир
Владимир Колокольцев может пользоваться пользоваться самолетами «Россия» Фото:

Президент России Владимир Путин добавил главу МВД Владимира Колокольцева в список лиц, которые могут пользоваться самолетами специального летного отряда «Россия». Указ опубликован на официальном сайте правовых актов.

«Абзац четвертый пункта 1 после слов «руководителя администрации президента Российской Федерации» дополнить словами «министра внутренних дел Российской Федерации», — говорится в документе. В данный список входят также президент, премьер-министр, председатели Совфеда, Госдумы, Конституционного и Верховного судов.

Ранее Владимир Путин подписал указ о том, что командующий группировкой войск «Центр» Андрей Мордвичев будет повышен до звания генерал-полковника, передает RT. Мордвичев сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего ЦВО.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин добавил главу МВД Владимира Колокольцева в список лиц, которые могут пользоваться самолетами специального летного отряда «Россия». Указ опубликован на официальном сайте правовых актов. «Абзац четвертый пункта 1 после слов «руководителя администрации президента Российской Федерации» дополнить словами «министра внутренних дел Российской Федерации», — говорится в документе. В данный список входят также президент, премьер-министр, председатели Совфеда, Госдумы, Конституционного и Верховного судов. Ранее Владимир Путин подписал указ о том, что командующий группировкой войск «Центр» Андрей Мордвичев будет повышен до звания генерал-полковника, передает RT. Мордвичев сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего ЦВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...