Путин дал главе МВД Колокольцеву особую привилегию

Владимир Колокольцев может пользоваться пользоваться самолетами «Россия»Фото: Официальный сайт Президента РФ
Президент России Владимир Путин добавил главу МВД Владимира Колокольцева в список лиц, которые могут пользоваться самолетами специального летного отряда «Россия». Указ опубликован на официальном сайте правовых актов.
«Абзац четвертый пункта 1 после слов «руководителя администрации президента Российской Федерации» дополнить словами «министра внутренних дел Российской Федерации», — говорится в документе. В данный список входят также президент, премьер-министр, председатели Совфеда, Госдумы, Конституционного и Верховного судов.
Ранее Владимир Путин подписал указ о том, что командующий группировкой войск «Центр» Андрей Мордвичев будет повышен до звания генерал-полковника, передает RT. Мордвичев сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего ЦВО.
Президент России Владимир Путин добавил главу МВД Владимира Колокольцева в список лиц, которые могут пользоваться самолетами специального летного отряда «Россия». Указ опубликован на официальном сайте правовых актов. «Абзац четвертый пункта 1 после слов «руководителя администрации президента Российской Федерации» дополнить словами «министра внутренних дел Российской Федерации», — говорится в документе. В данный список входят также президент, премьер-министр, председатели Совфеда, Госдумы, Конституционного и Верховного судов. Ранее Владимир Путин подписал указ о том, что командующий группировкой войск «Центр» Андрей Мордвичев будет повышен до звания генерал-полковника, передает RT. Мордвичев сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего ЦВО.