Путин дал главе МВД Колокольцеву особую привилегию Путин разрешил главе МВД использовать самолет «Россия» 08 сентября 2023 в 21:46 Размер текста - 17 + Владимир Колокольцев может пользоваться пользоваться самолетами «Россия» Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент России Владимир Путин добавил главу МВД Владимира Колокольцева в список лиц, которые могут пользоваться самолетами специального летного отряда «Россия». Указ опубликован на официальном сайте правовых актов. «Абзац четвертый пункта 1 после слов «руководителя администрации президента Российской Федерации» дополнить словами «министра внутренних дел Российской Федерации», — говорится в документе . В данный список входят также президент, премьер-министр, председатели Совфеда, Госдумы, Конституционного и Верховного судов. Ранее Владимир Путин подписал указ о том, что командующий группировкой войск «Центр» Андрей Мордвичев будет повышен до звания генерал-полковника, передает RT. Мордвичев сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего ЦВО. Президент России Владимир Путин добавил главу МВД Владимира Колокольцева в список лиц, которые могут пользоваться самолетами специального летного отряда «Россия». Указ опубликован на официальном сайте правовых актов. «Абзац четвертый пункта 1 после слов «руководителя администрации президента Российской Федерации» дополнить словами «министра внутренних дел Российской Федерации», — говорится в документе. В данный список входят также президент, премьер-министр, председатели Совфеда, Госдумы, Конституционного и Верховного судов. Ранее Владимир Путин подписал указ о том, что командующий группировкой войск «Центр» Андрей Мордвичев будет повышен до звания генерал-полковника, передает RT. Мордвичев сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего ЦВО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям