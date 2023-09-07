Путин повысил в звании командующего группировкой «Центр» Мордвичева

Владимир Путин повысил Андрея Мордвичева в воинском звании
Командующий группировкой войск «Центр» Андрей Мордвичев был повышен до звания генерал-полковника. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Присвоить воинское звание генерал-полковника Мордвичеву Андрею Николаевичу», —
Ранее Мордвичев сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего ЦВО. С тех пор он активно командует ВС РФ в зоне СВО.
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