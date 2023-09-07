Путин повысил в звании командующего группировкой «Центр» Мордвичева

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на приветственном рукопожатии с лидерами саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин повысил Андрея Мордвичева в воинском звании Фото:

Командующий группировкой войск «Центр» Андрей Мордвичев был повышен до звания генерал-полковника. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Присвоить воинское звание генерал-полковника Мордвичеву Андрею Николаевичу», — говорится в тексте документа. Указ опубликован на сайте официального публикования правовых актов.

Ранее Мордвичев сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего ЦВО. С тех пор он активно командует ВС РФ в зоне СВО.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Командующий группировкой войск «Центр» Андрей Мордвичев был повышен до звания генерал-полковника. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Присвоить воинское звание генерал-полковника Мордвичеву Андрею Николаевичу», — говорится в тексте документа. Указ опубликован на сайте официального публикования правовых актов. Ранее Мордвичев сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего ЦВО. С тех пор он активно командует ВС РФ в зоне СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...