В ХМАО бурными овациями встретили финальные выступления тюменских коллективов. Видео

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Послание губернатора ХМАО. Ханты-Мансийск, аплодисменты
Югорчане устроили овации тюменским артистам Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Тюменской области — 2023

В ХМАО зрители встретили бурными овациями финальные пункты программы «Культурное сотрудничество», инициированной тюменским губернатором Александром Моором. Областной филармонический оркестр под руководством легендарного дирижера Юрия Медняка выступил с концертом классической музыки в Сургуте, а в Ханты-Мансийске на спектакле Тюменского драмтеатра «Бесприданница» был аншлаг, передают корреспонденты URA.RU.

«Сургутяне буквально не отпускали артистов Тюменской филармонии. Вживую услышать шедевры классической музыки такого уровня исполнения — это уникальный шанс. В Ханты-Мансийске на спектакле по пьесе Островского „Бесприданница“ был аншлаг. Многие зрители говорят, что с удовольствием посетили бы мероприятия „Культурного сотрудничества“ еще раз», — сообщают журналисты.

Начиная с мая лучшие творческие коллективы юга области дали порядка 20 концертов в северных округах. «Культурное сотрудничество» может получить продолжение и после выборов губернатора «матрешки». Югорчане уже анонсировали ответные концерты в Тюмени. «Это, конечно, обмен лучший обмен лучшими продуктами, культурными произведениями. Два губернатора договорились о том, чтобы провести такую программу „Культурное сотрудничество“, она сегодня завершается. Думаю, это был первый этап. Мы надеемся, и нам говорят и коллеги, и зрители, и слушатели, что теперь Югра должна поехать в Тюмень и показать свои лучшие творческие продукты», — заявил директор Сургутской филармонии Яков Черняк.

Ранее URA.RU писало о том, что благодаря инициативе Моора жители отдаленного района ХМАО смогли увидеть выступление тюменского вокального коллектива «Санрайз», исполняющего джаз a capella. При этом, сургутяне раскупили билеты на концерт филармонического оркестра под руководством Медняка.

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В ХМАО зрители встретили бурными овациями финальные пункты программы «Культурное сотрудничество», инициированной тюменским губернатором Александром Моором. Областной филармонический оркестр под руководством легендарного дирижера Юрия Медняка выступил с концертом классической музыки в Сургуте, а в Ханты-Мансийске на спектакле Тюменского драмтеатра «Бесприданница» был аншлаг, передают корреспонденты URA.RU. «Сургутяне буквально не отпускали артистов Тюменской филармонии. Вживую услышать шедевры классической музыки такого уровня исполнения — это уникальный шанс. В Ханты-Мансийске на спектакле по пьесе Островского „Бесприданница“ был аншлаг. Многие зрители говорят, что с удовольствием посетили бы мероприятия „Культурного сотрудничества“ еще раз», — сообщают журналисты. Начиная с мая лучшие творческие коллективы юга области дали порядка 20 концертов в северных округах. «Культурное сотрудничество» может получить продолжение и после выборов губернатора «матрешки». Югорчане уже анонсировали ответные концерты в Тюмени. «Это, конечно, обмен лучший обмен лучшими продуктами, культурными произведениями. Два губернатора договорились о том, чтобы провести такую программу „Культурное сотрудничество“, она сегодня завершается. Думаю, это был первый этап. Мы надеемся, и нам говорят и коллеги, и зрители, и слушатели, что теперь Югра должна поехать в Тюмень и показать свои лучшие творческие продукты», — заявил директор Сургутской филармонии Яков Черняк. Ранее URA.RU писало о том, что благодаря инициативе Моора жители отдаленного района ХМАО смогли увидеть выступление тюменского вокального коллектива «Санрайз», исполняющего джаз a capella. При этом, сургутяне раскупили билеты на концерт филармонического оркестра под руководством Медняка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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