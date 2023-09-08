В ХМАО бурными овациями встретили финальные выступления тюменских коллективов. Видео

08 сентября 2023 в 22:11 Размер текста - 17 +

Югорчане устроили овации тюменским артистам Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023 В ХМАО зрители встретили бурными овациями финальные пункты программы «Культурное сотрудничество», инициированной тюменским губернатором Александром Моором. Областной филармонический оркестр под руководством легендарного дирижера Юрия Медняка выступил с концертом классической музыки в Сургуте, а в Ханты-Мансийске на спектакле Тюменского драмтеатра «Бесприданница» был аншлаг, передают корреспонденты URA.RU. «Сургутяне буквально не отпускали артистов Тюменской филармонии. Вживую услышать шедевры классической музыки такого уровня исполнения — это уникальный шанс. В Ханты-Мансийске на спектакле по пьесе Островского „Бесприданница“ был аншлаг. Многие зрители говорят, что с удовольствием посетили бы мероприятия „Культурного сотрудничества“ еще раз», — сообщают журналисты. Начиная с мая лучшие творческие коллективы юга области дали порядка 20 концертов в северных округах. «Культурное сотрудничество» может получить продолжение и после выборов губернатора «матрешки». Югорчане уже анонсировали ответные концерты в Тюмени. «Это, конечно, обмен лучший обмен лучшими продуктами, культурными произведениями. Два губернатора договорились о том, чтобы провести такую программу „Культурное сотрудничество“, она сегодня завершается. Думаю, это был первый этап. Мы надеемся, и нам говорят и коллеги, и зрители, и слушатели, что теперь Югра должна поехать в Тюмень и показать свои лучшие творческие продукты», — заявил директор Сургутской филармонии Яков Черняк. Ранее URA.RU писало о том, что благодаря инициативе Моора жители отдаленного района ХМАО смогли увидеть выступление тюменского вокального коллектива «Санрайз», исполняющего джаз a capella. При этом, сургутяне раскупили билеты на концерт филармонического оркестра под руководством Медняка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО зрители встретили бурными овациями финальные пункты программы «Культурное сотрудничество», инициированной тюменским губернатором Александром Моором. Областной филармонический оркестр под руководством легендарного дирижера Юрия Медняка выступил с концертом классической музыки в Сургуте, а в Ханты-Мансийске на спектакле Тюменского драмтеатра «Бесприданница» был аншлаг, передают корреспонденты URA.RU. «Сургутяне буквально не отпускали артистов Тюменской филармонии. Вживую услышать шедевры классической музыки такого уровня исполнения — это уникальный шанс. В Ханты-Мансийске на спектакле по пьесе Островского „Бесприданница“ был аншлаг. Многие зрители говорят, что с удовольствием посетили бы мероприятия „Культурного сотрудничества“ еще раз», — сообщают журналисты. Начиная с мая лучшие творческие коллективы юга области дали порядка 20 концертов в северных округах. «Культурное сотрудничество» может получить продолжение и после выборов губернатора «матрешки». Югорчане уже анонсировали ответные концерты в Тюмени. «Это, конечно, обмен лучший обмен лучшими продуктами, культурными произведениями. Два губернатора договорились о том, чтобы провести такую программу „Культурное сотрудничество“, она сегодня завершается. Думаю, это был первый этап. Мы надеемся, и нам говорят и коллеги, и зрители, и слушатели, что теперь Югра должна поехать в Тюмень и показать свои лучшие творческие продукты», — заявил директор Сургутской филармонии Яков Черняк. Ранее URA.RU писало о том, что благодаря инициативе Моора жители отдаленного района ХМАО смогли увидеть выступление тюменского вокального коллектива «Санрайз», исполняющего джаз a capella. При этом, сургутяне раскупили билеты на концерт филармонического оркестра под руководством Медняка.