Предвыборный проект Моора сделал доступным концерты для отдаленного муниципалитета ХМАО

В ХМАО в День флага пройдет концерт тюменской группы благодаря программе «Культурное сотрудничество»

21 августа 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Совместная программа губернаторов «Культурное сотрудничество» позволит жителям Белоярского отменить юбилей района уникальным концертом Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Белоярском районе выступит тюменский вокальный коллектив «Санрайз», исполняющий джаз и классику a capella. Концерт приурочен к Дню Российского флага и 35-летию района, которые отмечают 22 августа. Информация об этом появилась в группе правительства ХМАО «Вконтакте». Концерт проходит в рамках программы «Культурное сотрудничество» губернаторов Тюменской области и ХМАО Александра Моора и Натальи Комаровой, и позволяет увидеть в северных округах лучшие коллективы юга области. «Торжественная концертная программа состоится в Белоярском на площади центра культуры и досуга „Камертон“. В рамках мероприятия выступит вокальная группа „Санрайз“ из Тюмени. Выступление коллектива стало возможным благодаря реализации межрегионального проекта „Культурное сотрудничество“ между Югрой, Ямало-Ненецким автономным округом и Тюменской областью», — указано в публикации. Прийти на концерт смогут не только избиратели в крупных городах ХМАО (основная часть гастролей прошла в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске — прим. URA.RU), но и в 20-тысячном Белоярском. «Глава района Маненков попросил Моора включить муниципалитет в программу. Белоярский празднует 35 лет со дня образования 22 августа, в День флага. Естественно, Моор не смог отказать району-юбиляру», — сообщает инсайдер из правительства округа. Информацию подтвердил мэр Белоярского района Сергей Маненков. «Я встречался в Тюмени с Моором. Зная, что было подписано соглашение между Тюменской областью и Югрой, мы как раз договорились, что коллектив выступит у нас в Белоярском», — прокомментировал глава района. Ранее URA.RU писало о выступлении тюменского театра огня «Гелиос» в Нижневартовске в преддверии выборов губернатора Тюменской области. Жители Югры благодаря программе «Культурное сотрудничество» смогли увидеть уникальное шоу, которое прежде было доступно только тюменцам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Белоярском районе выступит тюменский вокальный коллектив «Санрайз», исполняющий джаз и классику a capella. Концерт приурочен к Дню Российского флага и 35-летию района, которые отмечают 22 августа. Информация об этом появилась в группе правительства ХМАО «Вконтакте». Концерт проходит в рамках программы «Культурное сотрудничество» губернаторов Тюменской области и ХМАО Александра Моора и Натальи Комаровой, и позволяет увидеть в северных округах лучшие коллективы юга области. «Торжественная концертная программа состоится в Белоярском на площади центра культуры и досуга „Камертон“. В рамках мероприятия выступит вокальная группа „Санрайз“ из Тюмени. Выступление коллектива стало возможным благодаря реализации межрегионального проекта „Культурное сотрудничество“ между Югрой, Ямало-Ненецким автономным округом и Тюменской областью», — указано в публикации. Прийти на концерт смогут не только избиратели в крупных городах ХМАО (основная часть гастролей прошла в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске — прим. URA.RU), но и в 20-тысячном Белоярском. «Глава района Маненков попросил Моора включить муниципалитет в программу. Белоярский празднует 35 лет со дня образования 22 августа, в День флага. Естественно, Моор не смог отказать району-юбиляру», — сообщает инсайдер из правительства округа. Информацию подтвердил мэр Белоярского района Сергей Маненков. «Я встречался в Тюмени с Моором. Зная, что было подписано соглашение между Тюменской областью и Югрой, мы как раз договорились, что коллектив выступит у нас в Белоярском», — прокомментировал глава района. Ранее URA.RU писало о выступлении тюменского театра огня «Гелиос» в Нижневартовске в преддверии выборов губернатора Тюменской области. Жители Югры благодаря программе «Культурное сотрудничество» смогли увидеть уникальное шоу, которое прежде было доступно только тюменцам.