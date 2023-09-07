07 сентября 2023

В ХМАО годовалый ребенок выпал с 15-го этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП произошло в одном из домов ЖК «Панорама» Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) погиб годовалый ребенок. Корреспонденту URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре сообщили, что малыш выпал с 15-го этажа одного из домов ЖК «Панорама».

«В Нефтеюганске погиб годовалый ребенок. Он выпал из окна 15-го этажа дома в ЖК „Панорама“. ЧП произошло около 19.00», — сообщили URA.RU в ведомстве. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее в Урае (ХМАО) 8—летний ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна четвертого этажа. Мальчик получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии доставлен в медучреждение.

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В Нефтеюганске (ХМАО) погиб годовалый ребенок. Корреспонденту URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре сообщили, что малыш выпал с 15-го этажа одного из домов ЖК «Панорама». «В Нефтеюганске погиб годовалый ребенок. Он выпал из окна 15-го этажа дома в ЖК „Панорама“. ЧП произошло около 19.00», — сообщили URA.RU в ведомстве. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Ранее в Урае (ХМАО) 8—летний ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна четвертого этажа. Мальчик получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии доставлен в медучреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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