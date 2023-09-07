В ХМАО годовалый ребенок выпал с 15-го этажа

ЧП произошло в одном из домов ЖК «Панорама»
В Нефтеюганске (ХМАО) погиб годовалый ребенок. Корреспонденту URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре сообщили, что малыш выпал с 15-го этажа одного из домов ЖК «Панорама».
«В Нефтеюганске погиб годовалый ребенок. Он выпал из окна 15-го этажа дома в ЖК „Панорама“. ЧП произошло около 19.00», — сообщили URA.RU в ведомстве. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.
Ранее в Урае (ХМАО) 8—летний ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна четвертого этажа. Мальчик получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии доставлен в медучреждение.
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