Ситникова анонсировала открытие Чеховского моста в конце сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чеховский мост в Кургане планируется открыть для движения в конце сентября. Об этом рассказала мэр Елена Ситникова в своем telegram-канале.

«Ремонтные работы на Чеховском путепроводе выполнены практически на 95%. Ориентировочно планируем открыть движение по мосту к концу сентября», — сообщила Ситникова в посте.

По словам Ситниковой, строителям осталось заасфальтировать сам мост и его левую тротуарную часть. Она добавила, что обновленный путепровод получился надежным, современным и красивым.

Ранее мэр Кургана призывала жителей с пониманием отнестись к ремонту Чеховского моста. Путепровод находился в аварийном состоянии и не отвечал современным требованиям безопасности.