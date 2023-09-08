Мэр Кургана пообещала открыть Чеховский мост в конце сентября. Фото

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Пресс-конференцию на тему введения единого транспортного проездного. Курган, ситникова елена
Ситникова анонсировала открытие Чеховского моста в конце сентября Фото:

Чеховский мост в Кургане планируется открыть для движения в конце сентября. Об этом рассказала мэр Елена Ситникова в своем telegram-канале.

«Ремонтные работы на Чеховском путепроводе выполнены практически на 95%. Ориентировочно планируем открыть движение по мосту к концу сентября», — сообщила Ситникова в посте.

По словам Ситниковой, строителям осталось заасфальтировать сам мост и его левую тротуарную часть. Она добавила, что обновленный путепровод получился надежным, современным и красивым.

Ранее мэр Кургана призывала жителей с пониманием отнестись к ремонту Чеховского моста. Путепровод находился в аварийном состоянии и не отвечал современным требованиям безопасности.

Глава Кургана заявила о том, что Чеховский мост отремонтирован уже на 95%
Глава Кургана заявила о том, что Чеховский мост отремонтирован уже на 95%
Фото:

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Чеховский мост в Кургане планируется открыть для движения в конце сентября. Об этом рассказала мэр Елена Ситникова в своем telegram-канале. «Ремонтные работы на Чеховском путепроводе выполнены практически на 95%. Ориентировочно планируем открыть движение по мосту к концу сентября», — сообщила Ситникова в посте. По словам Ситниковой, строителям осталось заасфальтировать сам мост и его левую тротуарную часть. Она добавила, что обновленный путепровод получился надежным, современным и красивым. Ранее мэр Кургана призывала жителей с пониманием отнестись к ремонту Чеховского моста. Путепровод находился в аварийном состоянии и не отвечал современным требованиям безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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