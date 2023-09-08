Путин оценил готовность молодых ученых развивать ядерную триаду РФ

Путин подтвердил готовность молодых ученых развивать ядерную триаду РФ

09 сентября 2023 в 00:28 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин оценил готовность молодых ученых развивать ядерную триаду России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин оценил готовность молодых ученых, от которых будет зависеть развитие ядерной триады России. Так объяснил смыслы встречи Путина с молодыми ядерщиками 8 сентября политолог, член Общественной палаты РФ Александр Асафов. «Президент видит, как молодые ученые-ядерщики горят своим делом. Путин выделяет безопасность страны, которая связана с ядерной триадой, и энергетическую безопасность, которая связана с атомной энергетикой. И развитие этих направлений зависит от этих молодых ядерщиков. Путин понимает, что именно атомная отрасль — одна из самых высокотехнологичных и прорывных. И именно руками молодых инженеров-ядерщиков, в том числе в Сарове, создаются подобные современные технологические решения», — пояснил Асафов. В Саров, в Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Путин приехал после открытия движения по дороге Москва — Арзамас. Он отметил, что этот научный центр самый крупный в стране: в нем работает больше 20 тысяч человек. «Центр вносит вклад в развитие науки, укрепление обороны страны, ядерного щита страны, вклад в развитие отдельных очень многих отраслей экономики. Я надеюсь, что так и будет дальше, более того, будем даже наращивать эти темпы», — обратился Путин к присутствующим. Молодому ученому-ядерщику Максиму Вилкову (справа) президент РФ Владимир Путин дал совет, как выбрать жену Фото: kremlin.ru Как раз тогда в отношении России были введены первые санкции, вспомнил президент. «Наши недоброжелатели делали первые шаги в попытках ограничить наш технологический суверенитет и помешать нашему развитию. Спровоцировали еще и этот конфликт на Украине и воспользовались этим. Это целенаправленно все делалось, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания развития России. Но уже тогда мы говорили о том, что нужно предпринимать энергичные шаги для того, чтобы обеспечить свой технологический суверенитет», — подчеркнул Путин. Он заметил также, что молодые ученые думают не только о науке, но и о будущем — в Сарове за последнее десятилетие зарегистрировано рекордное количество браков. А одному из молодых ученых, пока неженатому Максиму Вилкову, Путин даже пожелал успехов в поиске жены. «Подбирать надо человека, который мыслит образами, а это может быть человек самых разных профессий», — заметил Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин оценил готовность молодых ученых, от которых будет зависеть развитие ядерной триады России. Так объяснил смыслы встречи Путина с молодыми ядерщиками 8 сентября политолог, член Общественной палаты РФ Александр Асафов. «Президент видит, как молодые ученые-ядерщики горят своим делом. Путин выделяет безопасность страны, которая связана с ядерной триадой, и энергетическую безопасность, которая связана с атомной энергетикой. И развитие этих направлений зависит от этих молодых ядерщиков. Путин понимает, что именно атомная отрасль — одна из самых высокотехнологичных и прорывных. И именно руками молодых инженеров-ядерщиков, в том числе в Сарове, создаются подобные современные технологические решения», — пояснил Асафов. В Саров, в Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Путин приехал после открытия движения по дороге Москва — Арзамас. Он отметил, что этот научный центр самый крупный в стране: в нем работает больше 20 тысяч человек. «Центр вносит вклад в развитие науки, укрепление обороны страны, ядерного щита страны, вклад в развитие отдельных очень многих отраслей экономики. Я надеюсь, что так и будет дальше, более того, будем даже наращивать эти темпы», — обратился Путин к присутствующим. Как раз тогда в отношении России были введены первые санкции, вспомнил президент. «Наши недоброжелатели делали первые шаги в попытках ограничить наш технологический суверенитет и помешать нашему развитию. Спровоцировали еще и этот конфликт на Украине и воспользовались этим. Это целенаправленно все делалось, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания развития России. Но уже тогда мы говорили о том, что нужно предпринимать энергичные шаги для того, чтобы обеспечить свой технологический суверенитет», — подчеркнул Путин. Он заметил также, что молодые ученые думают не только о науке, но и о будущем — в Сарове за последнее десятилетие зарегистрировано рекордное количество браков. А одному из молодых ученых, пока неженатому Максиму Вилкову, Путин даже пожелал успехов в поиске жены. «Подбирать надо человека, который мыслит образами, а это может быть человек самых разных профессий», — заметил Путин.