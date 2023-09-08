Путин посоветовал молодому ученому, какую невесту искать

Путин посоветовал молодому ученому искать невесту, вовлеченную в науку

08 сентября 2023 в 23:15 Размер текста - 17 +

Президент посоветовал ученому не ограничиваться стереотипами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин посоветовал молодому человеку искать невесту, вовлеченную в науку. Об этом глава государства сказал на встрече с молодыми учеными ядерного центра, которую транслировали на телеканала «Россия 24». «Я не шучу. Попадется какая-нибудь не очень увлеченная наукой девушка и что будете делать потом», — сказал Владимир Путин, обращаясь к одному из ученых. Встречу транслировали на телеканале «Россия 24». Молодой человек отметил, что вывел идеальную формулу. По его мнению, жена должна быть архитектором. Представители этой профессии чувствуют красоту вселенной, как ее чувствует математик. Владимир Путин посоветовал не ограничиваться стереотипами и выбирать человека, который мыслит образами.

Президент России Владимир Путин посоветовал молодому человеку искать невесту, вовлеченную в науку. Об этом глава государства сказал на встрече с молодыми учеными ядерного центра, которую транслировали на телеканала «Россия 24». «Я не шучу. Попадется какая-нибудь не очень увлеченная наукой девушка и что будете делать потом», — сказал Владимир Путин, обращаясь к одному из ученых. Встречу транслировали на телеканале «Россия 24». Молодой человек отметил, что вывел идеальную формулу. По его мнению, жена должна быть архитектором. Представители этой профессии чувствуют красоту вселенной, как ее чувствует математик. Владимир Путин посоветовал не ограничиваться стереотипами и выбирать человека, который мыслит образами.