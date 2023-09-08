08 сентября 2023

Лаврова на G20 встретил важный мировой игрок на глазах у США и ЕС. Фото

Лавров приехал на саммит G20 в Индии
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, лавров сергей
Сергей Лавров прибыл на саммит G20, где ожидается его выступление Фото:
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Саммит G20 в Индонезии

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели (Индия) на саммит стран Большой двадцатки, где его лично поприветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Соответствующие кадры опубликовала представить МИД РФ Мария Захарова.

«Сергей Лавров прибыл на заседание саммита 20-ки в Дели», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Она опубликовала фото, где Лавров и Моди пожимают друг-другу руки.

Саммит стран Большой двадцатки (G20) проходит в Нью-Дели 9—10 сентября. Среди основных учатсников выступают США, Россия, Великобритания, Франция, Германия, Китай и другие страны. При этом президент РФ Владимир Путин отказался от участия в саммите. Вслед за ним от визита отказался и председатель КНР Си Цзиньпин. В ходе саммита ожидается выступление Лаврова.

Сергей Лавров поздоровался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
Сергей Лавров поздоровался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
Фото:

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Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели (Индия) на саммит стран Большой двадцатки, где его лично поприветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Соответствующие кадры опубликовала представить МИД РФ Мария Захарова. «Сергей Лавров прибыл на заседание саммита 20-ки в Дели», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Она опубликовала фото, где Лавров и Моди пожимают друг-другу руки. Саммит стран Большой двадцатки (G20) проходит в Нью-Дели 9—10 сентября. Среди основных учатсников выступают США, Россия, Великобритания, Франция, Германия, Китай и другие страны. При этом президент РФ Владимир Путин отказался от участия в саммите. Вслед за ним от визита отказался и председатель КНР Си Цзиньпин. В ходе саммита ожидается выступление Лаврова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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