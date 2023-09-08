Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели (Индия) на саммит стран Большой двадцатки, где его лично поприветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Соответствующие кадры опубликовала представить МИД РФ Мария Захарова.
«Сергей Лавров прибыл на заседание саммита 20-ки в Дели», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Она опубликовала фото, где Лавров и Моди пожимают друг-другу руки.
Саммит стран Большой двадцатки (G20) проходит в Нью-Дели 9—10 сентября. Среди основных учатсников выступают США, Россия, Великобритания, Франция, Германия, Китай и другие страны. При этом президент РФ Владимир Путин отказался от участия в саммите. Вслед за ним от визита отказался и председатель КНР Си Цзиньпин. В ходе саммита ожидается выступление Лаврова.
Сергей Лавров поздоровался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
Фото: telegram-канал Марии Захаровой https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/6147
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели (Индия) на саммит стран Большой двадцатки, где его лично поприветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Соответствующие кадры опубликовала представить МИД РФ Мария Захарова. «Сергей Лавров прибыл на заседание саммита 20-ки в Дели», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Она опубликовала фото, где Лавров и Моди пожимают друг-другу руки. Саммит стран Большой двадцатки (G20) проходит в Нью-Дели 9—10 сентября. Среди основных учатсников выступают США, Россия, Великобритания, Франция, Германия, Китай и другие страны. При этом президент РФ Владимир Путин отказался от участия в саммите. Вслед за ним от визита отказался и председатель КНР Си Цзиньпин. В ходе саммита ожидается выступление Лаврова.