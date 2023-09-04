Цзиньпин отказался от поездки на саммит G20 после Путина

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин
Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 Фото:

Вместо председателя КНР Си Цзиньпина в Индию на саммит G20 отправится премьер Госсовета КНР Ли Цян. Об этом сообщила официальный представитель китайского МИД Мао Нин.

«По приглашению правительства Республики Индия премьер Госсовета КНР Ли Цян примет участие в 18-м саммите G20», — заявила Мао Нин на брифинге. Ее слова приводит ТАСС. Встреча состоится в Нью-Дели с 9 по 10 сентября.

Ранее президент РФ Владимир Путин отказался от поездки на саммит G20 в Индии. Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров представит страну на съезде по поручению российского лидера. Лавров проведет на полях встречи двусторонние переговоры, передает телеканал 360. Мероприятие пройдет 9—10 сентября.

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Вместо председателя КНР Си Цзиньпина в Индию на саммит G20 отправится премьер Госсовета КНР Ли Цян. Об этом сообщила официальный представитель китайского МИД Мао Нин. «По приглашению правительства Республики Индия премьер Госсовета КНР Ли Цян примет участие в 18-м саммите G20», — заявила Мао Нин на брифинге. Ее слова приводит ТАСС. Встреча состоится в Нью-Дели с 9 по 10 сентября. Ранее президент РФ Владимир Путин отказался от поездки на саммит G20 в Индии. Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров представит страну на съезде по поручению российского лидера. Лавров проведет на полях встречи двусторонние переговоры, передает телеканал 360. Мероприятие пройдет 9—10 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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