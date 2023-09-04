Цзиньпин отказался от поездки на саммит G20 после Путина

Вместо председателя КНР Си Цзиньпина в Индию на саммит G20 отправится премьер Госсовета КНР Ли Цян. Об этом сообщила официальный представитель китайского МИД Мао Нин.
«По приглашению правительства Республики Индия премьер Госсовета КНР Ли Цян примет участие в 18-м саммите G20», — заявила Мао Нин на брифинге. Ее слова приводит ТАСС. Встреча состоится в Нью-Дели с 9 по 10 сентября.
Ранее президент РФ Владимир Путин отказался от поездки на саммит G20 в Индии. Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров представит страну на съезде по поручению российского лидера. Лавров проведет на полях встречи двусторонние переговоры, передает телеканал 360. Мероприятие пройдет 9—10 сентября.
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