У соперников мэра Екатеринбурга взламывают соцсети и телефоны. Скрин

09 сентября 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Среди прочих интернет-атаке подвергся Игорь Володин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как минимум трое оппонентов мэра Екатеринбурга Алексея Орлова на выборах в думу заявили URA.RU о взломе их аккаунтов в соцсетях утром 9 сентября, когда стартовало голосование. А спикер думы Игорь Володин, которого Орлов по итогам кампании хочет сместить, пожаловался на спам-атаку. На страницах самовыдвиженцев Валерия Черкашина (округ №3), Иры Овчинниковой (№4) и «коммуниста» Андрея Зуева (№10) во «ВКонтакте» появились посты в поддержку их конкурентов, представляющих «Единую Россию» и администрацию, — Дмитрия Сторожилова, Татьяны Вяткиной и Артура Зиганшина соответственно. Черкашин, Овчинникова и Зуев сказали, что отношения к этим призывам не имеют. «Вот так по-бандитски проходят у нас выборы», — сказала Овчинникова. Она и Черкашин планируют обращаться в правоохранительные органы. А по словам Зуева, решение он примет после консультаций со своим штабом. Близкий к коалиции источник агентства отметил, что «у злоумышленников каким-то образом оказались пароли». Володин сообщил, что с самого утра безостановочно получает SMS-уведомления — с паролями и кодами авторизации в сервисах, которыми не пользуется. «Обратился к своему сотовому оператору („Мотив“ — прим. ред.), там сказали о взломе. Будем разбираться с полицией и службой безопасности», — анонсировал он. Все четверо кандидатов входят в так называемую антимэрскую коалицию, финансируемую миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»), чью фракцию в думе Орлов пытается сократить. Избирательные участки работают два дня, закроются — в 20:00 10 сентября. URA.RU следит за голосованием в режиме онлайн. Игорю Володину почти одновременно приходят десятки сообщений Скриншот предоставлен Игорем Володиным Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Как минимум трое оппонентов мэра Екатеринбурга Алексея Орлова на выборах в думу заявили URA.RU о взломе их аккаунтов в соцсетях утром 9 сентября, когда стартовало голосование. А спикер думы Игорь Володин, которого Орлов по итогам кампании хочет сместить, пожаловался на спам-атаку. На страницах самовыдвиженцев Валерия Черкашина (округ №3), Иры Овчинниковой (№4) и «коммуниста» Андрея Зуева (№10) во «ВКонтакте» появились посты в поддержку их конкурентов, представляющих «Единую Россию» и администрацию, — Дмитрия Сторожилова, Татьяны Вяткиной и Артура Зиганшина соответственно. Черкашин, Овчинникова и Зуев сказали, что отношения к этим призывам не имеют. «Вот так по-бандитски проходят у нас выборы», — сказала Овчинникова. Она и Черкашин планируют обращаться в правоохранительные органы. А по словам Зуева, решение он примет после консультаций со своим штабом. Близкий к коалиции источник агентства отметил, что «у злоумышленников каким-то образом оказались пароли». Володин сообщил, что с самого утра безостановочно получает SMS-уведомления — с паролями и кодами авторизации в сервисах, которыми не пользуется. «Обратился к своему сотовому оператору („Мотив“ — прим. ред.), там сказали о взломе. Будем разбираться с полицией и службой безопасности», — анонсировал он. Все четверо кандидатов входят в так называемую антимэрскую коалицию, финансируемую миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»), чью фракцию в думе Орлов пытается сократить. Избирательные участки работают два дня, закроются — в 20:00 10 сентября. URA.RU следит за голосованием в режиме онлайн.