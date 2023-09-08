На ключевом предприятии Екатеринбурга агитируют за противников мэра

На «Водоканале» Екатеринбурга прошла агитация за противников мэра

09 сентября 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Антон Гусев утверждает, что никаких антимэрских установок не озвучивал Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Сотрудники муниципального «Водоканала» получили инструкцию голосовать на выборах в гордуму Екатеринбурга за кандидатов, лояльных враждебному мэру Алексею Орлову миллиардеру Виталию Кочеткову («Мотив»). Гендиректор предприятия, которое, как считается, контролирует как раз Кочетков, Антон Гусев заявил URA.RU, что отношения к раздаче вводных не имеет. В МУПе работает более трех тысяч человек. «В четверг [7 августа] собрали всех руководителей [структурных подразделений] „Водоканала“ и объявили, за кого голосовать. Кому-то в качестве вознаграждения обещают тысячу рублей, кому-то — сертификаты в „Золотое яблоко“», — поделился источник агентства на предприятии. «Инструкция», которой он поделился с корреспондентом, существенно отличается от той, что среди бюджетников распространяет мэрия. Там, например, есть фамилии самовыдвиженцев Валерия Черкашина (округ №3), Владислава Яхина (№23) и Иры Овчинниковой (№4), «яблочников» Алексея Холодарева (№5) и Виктора Чуприянова (№21), «коммуниста» Андрея Зуева (№10), «единоросса» Владимира Стругова (№20), про которых давно известно, что их поддерживает Кочетков. Неожиданно в список попали Виктория Ивачева (КПРФ, округ №22) и Юлия Гильванова (ЛДПР, №24). Во всех названных округах серьезная конкуренция. Новость по теме Выборы в гордуму Екатеринбурга-2023: онлайн-трансляция Гусев сказал корреспонденту, что это провокация против него и что он «примерно догадывается, кто это мог сделать». «Единственное, что я озвучил своим сотрудникам, — призыв прийти на избирательные участки и высказать свою гражданскую позицию. Все», — заверил он. Другой источник URA.RU на предприятии рассказал, что Гусева уже вызывали в администрацию по этому поводу, и он «дал понять, что от поручений руководства — то есть мэрии — не отклоняется». Собеседник предположил, что «эта акция могла быть сделана для того, чтобы Гусева снести». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники муниципального «Водоканала» получили инструкцию голосовать на выборах в гордуму Екатеринбурга за кандидатов, лояльных враждебному мэру Алексею Орлову миллиардеру Виталию Кочеткову («Мотив»). Гендиректор предприятия, которое, как считается, контролирует как раз Кочетков, Антон Гусев заявил URA.RU, что отношения к раздаче вводных не имеет. В МУПе работает более трех тысяч человек. «В четверг [7 августа] собрали всех руководителей [структурных подразделений] „Водоканала“ и объявили, за кого голосовать. Кому-то в качестве вознаграждения обещают тысячу рублей, кому-то — сертификаты в „Золотое яблоко“», — поделился источник агентства на предприятии. «Инструкция», которой он поделился с корреспондентом, существенно отличается от той, что среди бюджетников распространяет мэрия. Там, например, есть фамилии самовыдвиженцев Валерия Черкашина (округ №3), Владислава Яхина (№23) и Иры Овчинниковой (№4), «яблочников» Алексея Холодарева (№5) и Виктора Чуприянова (№21), «коммуниста» Андрея Зуева (№10), «единоросса» Владимира Стругова (№20), про которых давно известно, что их поддерживает Кочетков. Неожиданно в список попали Виктория Ивачева (КПРФ, округ №22) и Юлия Гильванова (ЛДПР, №24). Во всех названных округах серьезная конкуренция. Гусев сказал корреспонденту, что это провокация против него и что он «примерно догадывается, кто это мог сделать». «Единственное, что я озвучил своим сотрудникам, — призыв прийти на избирательные участки и высказать свою гражданскую позицию. Все», — заверил он. Другой источник URA.RU на предприятии рассказал, что Гусева уже вызывали в администрацию по этому поводу, и он «дал понять, что от поручений руководства — то есть мэрии — не отклоняется». Собеседник предположил, что «эта акция могла быть сделана для того, чтобы Гусева снести».