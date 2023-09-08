Погорельцы из Кургана на жилищный сертификат купили новый дом. Видео

09 сентября 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Семья лишилась дома из-за весенних пожаров (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Многодетная семья, которая лишилась жилья в одном из СНТ Кургана из-за весенних пожаров, купила новый дом в Варгашах на полученный от правительства Курганской области сертификат. Об этом сообщили в пресс-службе региональных властей. «Честно говоря, мы даже не ожидали, что нам так хорошо помогут. Первые выплаты мы получили по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. На следующий день мы получили еще 50 тысяч рублей. Позже нам выдали школьную форму и по 10 тысяч на каждого ученика, а также 300 тысяч на ребенка-инвалида. Это очень большая поддержка, хотим поблагодарить губернатора Вадима Шумкова за оказанную нам помощь. Дом нам очень нравится, но и тот участок забрасывать не собираемся», — рассказала Александра Литвинова на видео, опубликованном в официальной группе регионального правительства в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что погорельцы, которые лишились дома в поселке Смолино из-за пожара, купили новое жилье в Рябково. Деньги на покупку они получили от правительства.

Многодетная семья, которая лишилась жилья в одном из СНТ Кургана из-за весенних пожаров, купила новый дом в Варгашах на полученный от правительства Курганской области сертификат. Об этом сообщили в пресс-службе региональных властей. «Честно говоря, мы даже не ожидали, что нам так хорошо помогут. Первые выплаты мы получили по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. На следующий день мы получили еще 50 тысяч рублей. Позже нам выдали школьную форму и по 10 тысяч на каждого ученика, а также 300 тысяч на ребенка-инвалида. Это очень большая поддержка, хотим поблагодарить губернатора Вадима Шумкова за оказанную нам помощь. Дом нам очень нравится, но и тот участок забрасывать не собираемся», — рассказала Александра Литвинова на видео, опубликованном в официальной группе регионального правительства в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что погорельцы, которые лишились дома в поселке Смолино из-за пожара, купили новое жилье в Рябково. Деньги на покупку они получили от правительства.