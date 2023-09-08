08 сентября 2023

Бойцам из ХМАО по поручению губернатора передадут на фронт новые дроны

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В зону СВО передадут новые дроны Фото:
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Бойцы из ХМАО в зоне СВО получат новые дроны и аккумуляторы к ним. Новое снаряжение будет передано по поручению губернатора округа Натальи Комаровой. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Для защитников закупили дроны с системами сброса и дополнительные аккумуляторы к ним. Помощь будет передана подразделениям в ДНР и ЛНР, в которых служат наши земляки. Отправка осуществляется по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Югра Z Официально».

Ранее URA.RU рассказало, что власти ХМАО закупают средства борьбы с беспилотниками. Для бойцов в зоне СВО приобретут четыре противодроновых ружья.

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Бойцы из ХМАО в зоне СВО получат новые дроны и аккумуляторы к ним. Новое снаряжение будет передано по поручению губернатора округа Натальи Комаровой. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Для защитников закупили дроны с системами сброса и дополнительные аккумуляторы к ним. Помощь будет передана подразделениям в ДНР и ЛНР, в которых служат наши земляки. Отправка осуществляется по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Югра Z Официально». Ранее URA.RU рассказало, что власти ХМАО закупают средства борьбы с беспилотниками. Для бойцов в зоне СВО приобретут четыре противодроновых ружья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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