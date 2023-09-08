Бойцам из ХМАО по поручению губернатора передадут на фронт новые дроны

Бойцы из ХМАО в зоне СВО получат новые дроны и аккумуляторы к ним. Новое снаряжение будет передано по поручению губернатора округа Натальи Комаровой. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Для защитников закупили дроны с системами сброса и дополнительные аккумуляторы к ним. Помощь будет передана подразделениям в ДНР и ЛНР, в которых служат наши земляки. Отправка осуществляется по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Югра Z Официально».
Ранее URA.RU рассказало, что власти ХМАО закупают средства борьбы с беспилотниками. Для бойцов в зоне СВО приобретут четыре противодроновых ружья.
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