Бойцам из ХМАО по поручению губернатора передадут на фронт новые дроны

09 сентября 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

В зону СВО передадут новые дроны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы из ХМАО в зоне СВО получат новые дроны и аккумуляторы к ним. Новое снаряжение будет передано по поручению губернатора округа Натальи Комаровой. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Для защитников закупили дроны с системами сброса и дополнительные аккумуляторы к ним. Помощь будет передана подразделениям в ДНР и ЛНР, в которых служат наши земляки. Отправка осуществляется по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Югра Z Официально». Ранее URA.RU рассказало, что власти ХМАО закупают средства борьбы с беспилотниками. Для бойцов в зоне СВО приобретут четыре противодроновых ружья.

Бойцы из ХМАО в зоне СВО получат новые дроны и аккумуляторы к ним. Новое снаряжение будет передано по поручению губернатора округа Натальи Комаровой. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Для защитников закупили дроны с системами сброса и дополнительные аккумуляторы к ним. Помощь будет передана подразделениям в ДНР и ЛНР, в которых служат наши земляки. Отправка осуществляется по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Югра Z Официально». Ранее URA.RU рассказало, что власти ХМАО закупают средства борьбы с беспилотниками. Для бойцов в зоне СВО приобретут четыре противодроновых ружья.