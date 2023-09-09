В Геленджике наблюдателям на избирательном участке раздали повестки

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Суд по делу Евгения Тефтелева о взятках. Челябинск, повестка в суд
По словам депутата Гордумы, военкомы раздали повестки наблюдателям Фото:

В Геленджике на одном из избирательных участков наблюдателям выдали повестки в военкомат для уточнения личных данных. Об этом сообщил член ЦК КПРФ, депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов.

«Очередное избирательное позорище в Геленджике. Выборные жулики подключили военкомат — ходят по комиссиям, пугают наблюдателей, вручают повестки», — написал Александр Сафронов в своем telegram-канале. К посту он прикрепил фото повесток, которые, по его словам, получили наблюдатели. URA.RU направило запрос в приемную наблюдательной комиссии Краснодарского края. На данный момент ответ не поступил.

Как пишет портал 93.ru, повестки получил наблюдатель на муниципальных выборах Игорь Огородников. Повестка была вручена для «уточнения личных данных». В разговоре с порталом он заявил, что повестку получил и еще один наблюдатель, а третьему человеку предписали явиться в военкомат в устной форме.

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В Геленджике на одном из избирательных участков наблюдателям выдали повестки в военкомат для уточнения личных данных. Об этом сообщил член ЦК КПРФ, депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов. «Очередное избирательное позорище в Геленджике. Выборные жулики подключили военкомат — ходят по комиссиям, пугают наблюдателей, вручают повестки», — написал Александр Сафронов в своем telegram-канале. К посту он прикрепил фото повесток, которые, по его словам, получили наблюдатели. URA.RU направило запрос в приемную наблюдательной комиссии Краснодарского края. На данный момент ответ не поступил. Как пишет портал 93.ru, повестки получил наблюдатель на муниципальных выборах Игорь Огородников. Повестка была вручена для «уточнения личных данных». В разговоре с порталом он заявил, что повестку получил и еще один наблюдатель, а третьему человеку предписали явиться в военкомат в устной форме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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