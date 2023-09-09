ВСУ активно пытаются штурмовать Работино и Вербовое

09 сентября 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

В Минобороны сообщили, что недалеко от Работино ВСУ бросали в бой 39 раз штурмовые отряды Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В районах населенных пунктов Работино и Вербовое (Запорожская область) ВСУ отправляли в бой 39 штурмовых отрядов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российские военные совершили шесть групповых ударов со 2 по 9 сентября по объектам военной инфраструктуры ВСУ и базам подготовки диверсантов. «На запорожском направлении подразделения ВСУ в течение недели продолжали безуспешные попытки прорыва обороны российских войск в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. С этой целью противник 39 раз бросал в бой штурмовые отряды», — сообщило ведомство в telegram-канале. В Минобороны отметили, что российские силы совершили шесть групповых ударов со 2 по 9 сентября по объектам военной инфраструктуры Украины и базам подготовки диверсантов. Ранее ведомство сообщило, что российские силы успешно отразили 14 атак со стороны Украины в районах Вербового и Работино. В ходе отражения атак уничтожили до 110 украинских бойцов.

В районах населенных пунктов Работино и Вербовое (Запорожская область) ВСУ отправляли в бой 39 штурмовых отрядов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российские военные совершили шесть групповых ударов со 2 по 9 сентября по объектам военной инфраструктуры ВСУ и базам подготовки диверсантов. «На запорожском направлении подразделения ВСУ в течение недели продолжали безуспешные попытки прорыва обороны российских войск в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. С этой целью противник 39 раз бросал в бой штурмовые отряды», — сообщило ведомство в telegram-канале. В Минобороны отметили, что российские силы совершили шесть групповых ударов со 2 по 9 сентября по объектам военной инфраструктуры Украины и базам подготовки диверсантов. Ранее ведомство сообщило, что российские силы успешно отразили 14 атак со стороны Украины в районах Вербового и Работино. В ходе отражения атак уничтожили до 110 украинских бойцов.