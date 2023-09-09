ВСУ активно пытаются штурмовать Работино и Вербовое

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, автомат, огнестрельное оружие, военнослужащие цво, военная база, солдат, 201военная база
В Минобороны сообщили, что недалеко от Работино ВСУ бросали в бой 39 раз штурмовые отряды Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районах населенных пунктов Работино и Вербовое (Запорожская область) ВСУ отправляли в бой 39 штурмовых отрядов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российские военные совершили шесть групповых ударов со 2 по 9 сентября по объектам военной инфраструктуры ВСУ и базам подготовки диверсантов.

«На запорожском направлении подразделения ВСУ в течение недели продолжали безуспешные попытки прорыва обороны российских войск в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. С этой целью противник 39 раз бросал в бой штурмовые отряды», — сообщило ведомство в telegram-канале. В Минобороны отметили, что российские силы совершили шесть групповых ударов со 2 по 9 сентября по объектам военной инфраструктуры Украины и базам подготовки диверсантов.

Ранее ведомство сообщило, что российские силы успешно отразили 14 атак со стороны Украины в районах Вербового и Работино. В ходе отражения атак уничтожили до 110 украинских бойцов.

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В районах населенных пунктов Работино и Вербовое (Запорожская область) ВСУ отправляли в бой 39 штурмовых отрядов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российские военные совершили шесть групповых ударов со 2 по 9 сентября по объектам военной инфраструктуры ВСУ и базам подготовки диверсантов. «На запорожском направлении подразделения ВСУ в течение недели продолжали безуспешные попытки прорыва обороны российских войск в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. С этой целью противник 39 раз бросал в бой штурмовые отряды», — сообщило ведомство в telegram-канале. В Минобороны отметили, что российские силы совершили шесть групповых ударов со 2 по 9 сентября по объектам военной инфраструктуры Украины и базам подготовки диверсантов. Ранее ведомство сообщило, что российские силы успешно отразили 14 атак со стороны Украины в районах Вербового и Работино. В ходе отражения атак уничтожили до 110 украинских бойцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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