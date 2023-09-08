На выборах в гордуму Екатеринбурга проголосовало менее 5% избирателей

09 сентября 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

На 15:00 очно проголосовали 50458 избирателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Предварительная явка на выборах в екатеринбургскую гордуму к 15:00 составила 4,85%. Об этом сообщили в региональном избиркоме. «Количество проголосовавших на 15:00 — 50458 избирателей. Это 4,85% от общего числа, включенных в списки (1041300 человек)», — привел данные свердловский избирком. В Екатеринбурге проходят выборы в городскую думу. Избирательные участки 9 и 10-го сентября будут открыты с 08:00 до 20:00. В этом году впервые за кандидатов можно будет проголосовать при помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ). За актуальной информацией можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.

Предварительная явка на выборах в екатеринбургскую гордуму к 15:00 составила 4,85%. Об этом сообщили в региональном избиркоме. «Количество проголосовавших на 15:00 — 50458 избирателей. Это 4,85% от общего числа, включенных в списки (1041300 человек)», — привел данные свердловский избирком. В Екатеринбурге проходят выборы в городскую думу. Избирательные участки 9 и 10-го сентября будут открыты с 08:00 до 20:00. В этом году впервые за кандидатов можно будет проголосовать при помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ). За актуальной информацией можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.