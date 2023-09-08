08 сентября 2023

На выборах в гордуму Екатеринбурга проголосовало менее 5% избирателей

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Выборы в ЕГД. Екатеринбург , выборы2023, выборы в гордуму, выборы в егд
На 15:00 очно проголосовали 50458 избирателей Фото:
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Выборы-2023

Предварительная явка на выборах в екатеринбургскую гордуму к 15:00 составила 4,85%. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

«Количество проголосовавших на 15:00 — 50458 избирателей. Это 4,85% от общего числа, включенных в списки (1041300 человек)», — привел данные свердловский избирком.

В Екатеринбурге проходят выборы в городскую думу. Избирательные участки 9 и 10-го сентября будут открыты с 08:00 до 20:00. В этом году впервые за кандидатов можно будет проголосовать при помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ). За актуальной информацией можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.

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Предварительная явка на выборах в екатеринбургскую гордуму к 15:00 составила 4,85%. Об этом сообщили в региональном избиркоме. «Количество проголосовавших на 15:00 — 50458 избирателей. Это 4,85% от общего числа, включенных в списки (1041300 человек)», — привел данные свердловский избирком. В Екатеринбурге проходят выборы в городскую думу. Избирательные участки 9 и 10-го сентября будут открыты с 08:00 до 20:00. В этом году впервые за кандидатов можно будет проголосовать при помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ). За актуальной информацией можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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