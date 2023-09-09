В Нагорном Карабахе тайно выбрали нового президента

Президентом Нагорного Карабаха избран Самвел Шахраманян

09 сентября 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Депутаты голосовали тайно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В непризнанном Нагорном Карабахе в результате тайного голосования выбрали президента. Им стал Самвел Шахраманян, сообщает «Арцахпресс». «В закрытом тайном голосовании приняли участие 23 депутата, из них 22 проголосовали за, один — против. В результате голосования Национальное собрание республики приняло решение избрать президентом Самвела Сергеевича Шахраманяна», — пишет издание. Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Ариак Арутюнян 1 сентября объявил о своей отставке. Он заявил, что решил уйти из-за нестабильной геополитической ситуации в мире и республике.

В непризнанном Нагорном Карабахе в результате тайного голосования выбрали президента. Им стал Самвел Шахраманян, сообщает «Арцахпресс». «В закрытом тайном голосовании приняли участие 23 депутата, из них 22 проголосовали за, один — против. В результате голосования Национальное собрание республики приняло решение избрать президентом Самвела Сергеевича Шахраманяна», — пишет издание. Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Ариак Арутюнян 1 сентября объявил о своей отставке. Он заявил, что решил уйти из-за нестабильной геополитической ситуации в мире и республике.