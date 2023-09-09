В Нагорном Карабахе тайно выбрали нового президента

Депутаты голосовали тайно
В непризнанном Нагорном Карабахе в результате тайного голосования выбрали президента. Им стал Самвел Шахраманян, сообщает «Арцахпресс».
«В закрытом тайном голосовании приняли участие 23 депутата, из них 22 проголосовали за, один — против. В результате голосования Национальное собрание республики приняло решение избрать президентом Самвела Сергеевича Шахраманяна», — пишет издание.
Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Ариак Арутюнян 1 сентября объявил о своей отставке. Он заявил, что решил уйти из-за нестабильной геополитической ситуации в мире и республике.
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