В Нагорном Карабахе тайно выбрали нового президента

Президентом Нагорного Карабаха избран Самвел Шахраманян
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Пресс-конференция с директором департамента промышленности Саносяном Андреем. Курган, депутат, чиновник, руки в замок, руки депутата
Депутаты голосовали тайно Фото:

В непризнанном Нагорном Карабахе в результате тайного голосования выбрали президента. Им стал Самвел Шахраманян, сообщает «Арцахпресс».

«В закрытом тайном голосовании приняли участие 23 депутата, из них 22 проголосовали за, один — против. В результате голосования Национальное собрание республики приняло решение избрать президентом Самвела Сергеевича Шахраманяна», — пишет издание.

Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Ариак Арутюнян 1 сентября объявил о своей отставке. Он заявил, что решил уйти из-за нестабильной геополитической ситуации в мире и республике.

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В непризнанном Нагорном Карабахе в результате тайного голосования выбрали президента. Им стал Самвел Шахраманян, сообщает «Арцахпресс». «В закрытом тайном голосовании приняли участие 23 депутата, из них 22 проголосовали за, один — против. В результате голосования Национальное собрание республики приняло решение избрать президентом Самвела Сергеевича Шахраманяна», — пишет издание. Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Ариак Арутюнян 1 сентября объявил о своей отставке. Он заявил, что решил уйти из-за нестабильной геополитической ситуации в мире и республике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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