Тысячи свердловчан проголосовали на выборах к середине дня

В избиркоме раскрыли предварительные данные по явке избирателей
В избиркоме раскрыли предварительные данные по явке избирателей на выборы в Свердловской области. В частности, по довыборам депутата в законодательное собрание Свердловской области по Ирбитскому одномандатному округу. Явка там составила 8,98%. Данные опубликованы в telegram-канале избирательной комиссии.
В Ирбите на довыборах депутата в заксо проголосовали 10 121 человек (8,98%). Ситуация по другим районам обстоит следующим образом:
- довыборы депутата думы Белоярского городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2 — 262 человека (19,83%);
- выборы депутатов думы Верхней Пышмы — 3273 (5,18%);
- довыборы депутатов в думу Каменска-Уральского — 189 (3,66%);
- выборы главы Восточного сельского поселения Камышловского района — 159 человек (16,06%);
- выборы главы Галинского сельского поселения Камышловского района — 271 (10,16%);
- выборы депутатов в думу Обуховского сельского поселения Камышловского района — 377 (8,83%);
- выборы депутатов в думу Качканарского городского округа — 2784 (9,97%).
Выборы депутатов проходят и в думу Екатеринбурга. URA.RU ведет прямую трансляцию.
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