08 сентября 2023

Тысячи свердловчан проголосовали на выборах к середине дня

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы в ЕГД. Екатеринбург, коиб, выборы 2023
В избиркоме раскрыли предварительные данные по явке избирателей Фото:

В избиркоме раскрыли предварительные данные по явке избирателей на выборы в Свердловской области. В частности, по довыборам депутата в законодательное собрание Свердловской области по Ирбитскому одномандатному округу. Явка там составила 8,98%. Данные опубликованы в telegram-канале избирательной комиссии.

В Ирбите на довыборах депутата в заксо проголосовали 10 121 человек (8,98%). Ситуация по другим районам обстоит следующим образом:

  • довыборы депутата думы Белоярского городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2 — 262 человека (19,83%);
  • выборы депутатов думы Верхней Пышмы — 3273 (5,18%);
  • довыборы депутатов в думу Каменска-Уральского — 189 (3,66%);
  • выборы главы Восточного сельского поселения Камышловского района — 159 человек (16,06%);
  • выборы главы Галинского сельского поселения Камышловского района — 271 (10,16%);
  • выборы депутатов в думу Обуховского сельского поселения Камышловского района — 377 (8,83%);
  • выборы депутатов в думу Качканарского городского округа — 2784 (9,97%).

Выборы депутатов проходят и в думу Екатеринбурга. URA.RU ведет прямую трансляцию.

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В избиркоме раскрыли предварительные данные по явке избирателей на выборы в Свердловской области. В частности, по довыборам депутата в законодательное собрание Свердловской области по Ирбитскому одномандатному округу. Явка там составила 8,98%. Данные опубликованы в telegram-канале избирательной комиссии. В Ирбите на довыборах депутата в заксо проголосовали 10 121 человек (8,98%). Ситуация по другим районам обстоит следующим образом: Выборы депутатов проходят и в думу Екатеринбурга. URA.RU ведет прямую трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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