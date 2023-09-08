Мать 16-летней девушки, погибшей в Каменске-Уральском, привлекли к ответственности

На мать погибшей 16-летней девочки из Каменска-Уральского наложили штраф

09 сентября 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Административный штраф ждет и отца погибшей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки Мать 16-летней школьницы, погибшей в лесополосе в Каменске-Уральском, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщило интернет-издание «KU66.RU». «Полицейские уже привлекли к административной ответственности мать погибшей по статье 5.35 КоАП РФ — „Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних“. Наказание представляет собой штраф в размере от ста до пятисот рублей», — рассказали на сайте издания. В «KU66.RU» добавили, что такой же штраф ждет и отца погибшей девочки. «Отца девочки пока никак не могут привлечь, так он не является в ПДН по причине постоянных разъездов. Он постоянно на интервью с федеральными и региональными СМИ», — подчеркнули в интернет-издании. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу СУ Следственного управления России по Свердловской области для уточнения информации. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о найденном 10 августа теле 16-летней школьницы. Девушка возвращалась домой ночью через лесополосу. Перед смертью она оставила странное послание, в котором просила не убивать и не насиловать ее. Полную информацию о происшествии можно найти в отдельном сюжете URA.RU.

Мать 16-летней школьницы, погибшей в лесополосе в Каменске-Уральском, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщило интернет-издание «KU66.RU». «Полицейские уже привлекли к административной ответственности мать погибшей по статье 5.35 КоАП РФ — „Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних“. Наказание представляет собой штраф в размере от ста до пятисот рублей», — рассказали на сайте издания. В «KU66.RU» добавили, что такой же штраф ждет и отца погибшей девочки. «Отца девочки пока никак не могут привлечь, так он не является в ПДН по причине постоянных разъездов. Он постоянно на интервью с федеральными и региональными СМИ», — подчеркнули в интернет-издании. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу СУ Следственного управления России по Свердловской области для уточнения информации. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о найденном 10 августа теле 16-летней школьницы. Девушка возвращалась домой ночью через лесополосу. Перед смертью она оставила странное послание, в котором просила не убивать и не насиловать ее. Полную информацию о происшествии можно найти в отдельном сюжете URA.RU.