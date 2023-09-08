08 сентября 2023

Роспотребнадзор проверил качество воздуха в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по соблюдения масочного режима в транспорте и на объектах торговли. Челябинск, шеврон, роспотребнадзор
Специалисты РПН не обнаружили в воздухе Тюмени вредные вещества Фото:

Специалисты Роспотребнадзора по Тюменской области взяли пробы воздуха в Тюмени. В пресс-службе ведомства сообщили, что вредные вещества не обнаружены.

«В связи с публикациями в интернет-изданиях о наличии запаха гари в Тюмени <…> произведен отбор проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ. По результатам лабораторно-инструментальных исследований превышений ПДК вредных веществ не выявлено», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что жители Тюмени пожаловались на запах дыма и гари. В пресс-службе регионального департамента лесного комплекса пояснили, что причиной этому стали лесные пожары в соседних округах.

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Специалисты Роспотребнадзора по Тюменской области взяли пробы воздуха в Тюмени. В пресс-службе ведомства сообщили, что вредные вещества не обнаружены. «В связи с публикациями в интернет-изданиях о наличии запаха гари в Тюмени <…> произведен отбор проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ. По результатам лабораторно-инструментальных исследований превышений ПДК вредных веществ не выявлено», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Ранее сообщалось, что жители Тюмени пожаловались на запах дыма и гари. В пресс-службе регионального департамента лесного комплекса пояснили, что причиной этому стали лесные пожары в соседних округах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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