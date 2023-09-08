Роспотребнадзор проверил качество воздуха в Тюмени

Специалисты Роспотребнадзора по Тюменской области взяли пробы воздуха в Тюмени. В пресс-службе ведомства сообщили, что вредные вещества не обнаружены.
«В связи с публикациями в интернет-изданиях о наличии запаха гари в Тюмени <…> произведен отбор проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ. По результатам лабораторно-инструментальных исследований превышений ПДК вредных веществ не выявлено», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что жители Тюмени пожаловались на запах дыма и гари. В пресс-службе регионального департамента лесного комплекса пояснили, что причиной этому стали лесные пожары в соседних округах.
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