Роспотребнадзор проверил качество воздуха в Тюмени

09 сентября 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Специалисты РПН не обнаружили в воздухе Тюмени вредные вещества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Специалисты Роспотребнадзора по Тюменской области взяли пробы воздуха в Тюмени. В пресс-службе ведомства сообщили, что вредные вещества не обнаружены. «В связи с публикациями в интернет-изданиях о наличии запаха гари в Тюмени <…> произведен отбор проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ. По результатам лабораторно-инструментальных исследований превышений ПДК вредных веществ не выявлено», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Ранее сообщалось, что жители Тюмени пожаловались на запах дыма и гари. В пресс-службе регионального департамента лесного комплекса пояснили, что причиной этому стали лесные пожары в соседних округах.

Специалисты Роспотребнадзора по Тюменской области взяли пробы воздуха в Тюмени. В пресс-службе ведомства сообщили, что вредные вещества не обнаружены. «В связи с публикациями в интернет-изданиях о наличии запаха гари в Тюмени <…> произведен отбор проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ. По результатам лабораторно-инструментальных исследований превышений ПДК вредных веществ не выявлено», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Ранее сообщалось, что жители Тюмени пожаловались на запах дыма и гари. В пресс-службе регионального департамента лесного комплекса пояснили, что причиной этому стали лесные пожары в соседних округах.