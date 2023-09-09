В США объяснили, почему Си Цзиньпин не приехал на саммит G20

CNN: отсутствие Си на G20 связано с разочарованием КНР в мировом управлении
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин
Си Цзиньпин разочарован в глобальном управлении Фото:

Отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Нью-Дели показывает его разочарование в действующих структурах глобального управления из-за доминирования США. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Отсутствие Си Цзиньпина на G20 может свидетельствовать о его разочаровании в существующей глобальной системе управления и структурах, в которых, по его мнению, слишком сильное американское влияние», — говорится в материале. Научный сотрудник китайского центра Оксфордского университета Джордж Магнус отметил, что отсутствие Си можно оценить как доказательство переориентации Пекина на другие многосторонние структуры, которые больше отвечают представлениям Китая о глобальном управлении, такие как БРИКС.

По словам научного сотрудника института Quincy Джейка Вернера, в Китае против политизации платформы G20 и придерживаются мнения, что она должна быть ограничена дискуссиями по вопросам экономики. «Китай видит, что пространство G20 все больше ориентируется на США и их повестку, которую Си Цзиньпин считает враждебной Китаю», — подчеркнул Вернер.

Ранее официальный представитель китайского МИД Мао Нин сообщила, что вместо председателя КНР Си Цзиньпина в Индию на саммит G20 отправится премьер Госсовета КНР Ли Цян. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин не координировали между собой решение не ехать на G20, передает телеканал 360.

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Отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Нью-Дели показывает его разочарование в действующих структурах глобального управления из-за доминирования США. Об этом сообщил телеканал CNN. «Отсутствие Си Цзиньпина на G20 может свидетельствовать о его разочаровании в существующей глобальной системе управления и структурах, в которых, по его мнению, слишком сильное американское влияние», — говорится в материале. Научный сотрудник китайского центра Оксфордского университета Джордж Магнус отметил, что отсутствие Си можно оценить как доказательство переориентации Пекина на другие многосторонние структуры, которые больше отвечают представлениям Китая о глобальном управлении, такие как БРИКС. По словам научного сотрудника института Quincy Джейка Вернера, в Китае против политизации платформы G20 и придерживаются мнения, что она должна быть ограничена дискуссиями по вопросам экономики. «Китай видит, что пространство G20 все больше ориентируется на США и их повестку, которую Си Цзиньпин считает враждебной Китаю», — подчеркнул Вернер. Ранее официальный представитель китайского МИД Мао Нин сообщила, что вместо председателя КНР Си Цзиньпина в Индию на саммит G20 отправится премьер Госсовета КНР Ли Цян. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин не координировали между собой решение не ехать на G20, передает телеканал 360.
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