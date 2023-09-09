В США объяснили, почему Си Цзиньпин не приехал на саммит G20

CNN: отсутствие Си на G20 связано с разочарованием КНР в мировом управлении

09 сентября 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин разочарован в глобальном управлении Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Нью-Дели показывает его разочарование в действующих структурах глобального управления из-за доминирования США. Об этом сообщил телеканал CNN. «Отсутствие Си Цзиньпина на G20 может свидетельствовать о его разочаровании в существующей глобальной системе управления и структурах, в которых, по его мнению, слишком сильное американское влияние», — говорится в материале. Научный сотрудник китайского центра Оксфордского университета Джордж Магнус отметил, что отсутствие Си можно оценить как доказательство переориентации Пекина на другие многосторонние структуры, которые больше отвечают представлениям Китая о глобальном управлении, такие как БРИКС. По словам научного сотрудника института Quincy Джейка Вернера, в Китае против политизации платформы G20 и придерживаются мнения, что она должна быть ограничена дискуссиями по вопросам экономики. «Китай видит, что пространство G20 все больше ориентируется на США и их повестку, которую Си Цзиньпин считает враждебной Китаю», — подчеркнул Вернер. Ранее официальный представитель китайского МИД Мао Нин сообщила, что вместо председателя КНР Си Цзиньпина в Индию на саммит G20 отправится премьер Госсовета КНР Ли Цян. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин не координировали между собой решение не ехать на G20, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Нью-Дели показывает его разочарование в действующих структурах глобального управления из-за доминирования США. Об этом сообщил телеканал CNN. «Отсутствие Си Цзиньпина на G20 может свидетельствовать о его разочаровании в существующей глобальной системе управления и структурах, в которых, по его мнению, слишком сильное американское влияние», — говорится в материале. Научный сотрудник китайского центра Оксфордского университета Джордж Магнус отметил, что отсутствие Си можно оценить как доказательство переориентации Пекина на другие многосторонние структуры, которые больше отвечают представлениям Китая о глобальном управлении, такие как БРИКС. По словам научного сотрудника института Quincy Джейка Вернера, в Китае против политизации платформы G20 и придерживаются мнения, что она должна быть ограничена дискуссиями по вопросам экономики. «Китай видит, что пространство G20 все больше ориентируется на США и их повестку, которую Си Цзиньпин считает враждебной Китаю», — подчеркнул Вернер. Ранее официальный представитель китайского МИД Мао Нин сообщила, что вместо председателя КНР Си Цзиньпина в Индию на саммит G20 отправится премьер Госсовета КНР Ли Цян. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин не координировали между собой решение не ехать на G20, передает телеканал 360.