Отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Нью-Дели показывает его разочарование в действующих структурах глобального управления из-за доминирования США. Об этом сообщил телеканал CNN.
«Отсутствие Си Цзиньпина на G20 может свидетельствовать о его разочаровании в существующей глобальной системе управления и структурах, в которых, по его мнению, слишком сильное американское влияние», — говорится в материале. Научный сотрудник китайского центра Оксфордского университета Джордж Магнус отметил, что отсутствие Си можно оценить как доказательство переориентации Пекина на другие многосторонние структуры, которые больше отвечают представлениям Китая о глобальном управлении, такие как БРИКС.
По словам научного сотрудника института Quincy Джейка Вернера, в Китае против политизации платформы G20 и придерживаются мнения, что она должна быть ограничена дискуссиями по вопросам экономики. «Китай видит, что пространство G20 все больше ориентируется на США и их повестку, которую Си Цзиньпин считает враждебной Китаю», — подчеркнул Вернер.
Ранее официальный представитель китайского МИД Мао Нин сообщила, что вместо председателя КНР Си Цзиньпина в Индию на саммит G20 отправится премьер Госсовета КНР Ли Цян. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин не координировали между собой решение не ехать на G20, передает телеканал 360.
Отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Нью-Дели показывает его разочарование в действующих структурах глобального управления из-за доминирования США. Об этом сообщил телеканал CNN. «Отсутствие Си Цзиньпина на G20 может свидетельствовать о его разочаровании в существующей глобальной системе управления и структурах, в которых, по его мнению, слишком сильное американское влияние», — говорится в материале. Научный сотрудник китайского центра Оксфордского университета Джордж Магнус отметил, что отсутствие Си можно оценить как доказательство переориентации Пекина на другие многосторонние структуры, которые больше отвечают представлениям Китая о глобальном управлении, такие как БРИКС. По словам научного сотрудника института Quincy Джейка Вернера, в Китае против политизации платформы G20 и придерживаются мнения, что она должна быть ограничена дискуссиями по вопросам экономики. «Китай видит, что пространство G20 все больше ориентируется на США и их повестку, которую Си Цзиньпин считает враждебной Китаю», — подчеркнул Вернер. Ранее официальный представитель китайского МИД Мао Нин сообщила, что вместо председателя КНР Си Цзиньпина в Индию на саммит G20 отправится премьер Госсовета КНР Ли Цян. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин не координировали между собой решение не ехать на G20, передает телеканал 360.