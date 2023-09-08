08 сентября 2023

Спасатели предупредили свердловчан об ухудшении погоды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
10 сентября ожидаются сильные дожди Фото:

Главное управление МЧС России по Свердловской области предупредило свердловчан о сильных дождях 10 сентября. Об этом рассказали в telegram-канале ведомства.

«Ожидаются сильные дожди на территории Свердловской области 10 сентября. Будьте бдительны!» — сообщили в telegram-канале «МЧС Свердловской области».

Ранее URA.RU сообщало о дате включения отопления в Екатеринбурге. С 11 сентября будут запускать теплосистему города.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главное управление МЧС России по Свердловской области предупредило свердловчан о сильных дождях 10 сентября. Об этом рассказали в telegram-канале ведомства. «Ожидаются сильные дожди на территории Свердловской области 10 сентября. Будьте бдительны!» — сообщили в telegram-канале «МЧС Свердловской области». Ранее URA.RU сообщало о дате включения отопления в Екатеринбурге. С 11 сентября будут запускать теплосистему города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...