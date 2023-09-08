Спасатели предупредили свердловчан об ухудшении погоды

10 сентября ожидаются сильные дожди
Главное управление МЧС России по Свердловской области предупредило свердловчан о сильных дождях 10 сентября. Об этом рассказали в telegram-канале ведомства.
«Ожидаются сильные дожди на территории Свердловской области 10 сентября. Будьте бдительны!» — сообщили в telegram-канале «МЧС Свердловской области».
Ранее URA.RU сообщало о дате включения отопления в Екатеринбурге. С 11 сентября будут запускать теплосистему города.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.