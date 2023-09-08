В Челябинске концерт ко Дню города на площадке возле Торгового центра проходит, несмотря на проливной дождь и сильный ветер. На сцене в ближайшие два часа выступят певица Юлианна Караулова и группа «Дискотека Авария», передает корреспондент URA.RU.
На площадке возле Торгового центра собралось несколько сотен горожан с зонтами. Ожидается, что около 20:00 начнется выступление Карауловой. К 21:00 на сцену выйдет «Дискотека Авария». Праздничный салют из-за дождя отменять не стали.
Погода испортилась в Челябинске в субботу после обеда. Улицы города оказались под водой из-за дождя. Синоптики прогнозируют, что осадки не прекратятся до вечера воскресенья.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.