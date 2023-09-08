08 сентября 2023

Концерт ко Дню города в Челябинске проходит под проливным дождем. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Челябинск
Возле Торгового центра собрались горожане с зонтами Фото:

В Челябинске концерт ко Дню города на площадке возле Торгового центра проходит, несмотря на проливной дождь и сильный ветер. На сцене в ближайшие два часа выступят певица Юлианна Караулова и группа «Дискотека Авария», передает корреспондент URA.RU.

На площадке возле Торгового центра собралось несколько сотен горожан с зонтами. Ожидается, что около 20:00 начнется выступление Карауловой. К 21:00 на сцену выйдет «Дискотека Авария». Праздничный салют из-за дождя отменять не стали.

Погода испортилась в Челябинске в субботу после обеда. Улицы города оказались под водой из-за дождя. Синоптики прогнозируют, что осадки не прекратятся до вечера воскресенья.

День города. Челябинск
Фото:
День города. Челябинск
Фото:

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В Челябинске концерт ко Дню города на площадке возле Торгового центра проходит, несмотря на проливной дождь и сильный ветер. На сцене в ближайшие два часа выступят певица Юлианна Караулова и группа «Дискотека Авария», передает корреспондент URA.RU. На площадке возле Торгового центра собралось несколько сотен горожан с зонтами. Ожидается, что около 20:00 начнется выступление Карауловой. К 21:00 на сцену выйдет «Дискотека Авария». Праздничный салют из-за дождя отменять не стали. Погода испортилась в Челябинске в субботу после обеда. Улицы города оказались под водой из-за дождя. Синоптики прогнозируют, что осадки не прекратятся до вечера воскресенья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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