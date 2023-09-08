Два жителя ХМАО погибли при выполнении боевого долга в зоне спецоперации

Иван Свиридов и Николай Норкин погибли в ходе выполнения боевых задач
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В начале сентября в ходе боевых действий в зоне СВО погибли два жителя ХМАО — Николай Норкин и Иван Свиридов. Об этом сообщил кандидат на должность главы города Урай Тимур Закирзянов.
«Скорбные вести пришли практически одновременно — в зоне СВО погибли два наших земляка. Старший лейтенант Свиридов Иван и младший сержант Норкин Николай», — написал Закирзянов в своем telagram-канале.
Иван Свиридов погиб 1 сентября при выполнении боевой задачи. Николай Норкин умер 2 сентября в ходе боевых действий. Закирзянов принес свои соболезнования родным и близким военнослужащих.
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