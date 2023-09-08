08 сентября 2023

Два жителя ХМАО погибли при выполнении боевого долга в зоне спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Иван Свиридов и Николай Норкин погибли в ходе выполнения боевых задач Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В начале сентября в ходе боевых действий в зоне СВО погибли два жителя ХМАО — Николай Норкин и Иван Свиридов. Об этом сообщил кандидат на должность главы города Урай Тимур Закирзянов.

«Скорбные вести пришли практически одновременно — в зоне СВО погибли два наших земляка. Старший лейтенант Свиридов Иван и младший сержант Норкин Николай», — написал Закирзянов в своем telagram-канале.

Иван Свиридов погиб 1 сентября при выполнении боевой задачи. Николай Норкин умер 2 сентября в ходе боевых действий. Закирзянов принес свои соболезнования родным и близким военнослужащих.

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В начале сентября в ходе боевых действий в зоне СВО погибли два жителя ХМАО — Николай Норкин и Иван Свиридов. Об этом сообщил кандидат на должность главы города Урай Тимур Закирзянов. «Скорбные вести пришли практически одновременно — в зоне СВО погибли два наших земляка. Старший лейтенант Свиридов Иван и младший сержант Норкин Николай», — написал Закирзянов в своем telagram-канале. Иван Свиридов погиб 1 сентября при выполнении боевой задачи. Николай Норкин умер 2 сентября в ходе боевых действий. Закирзянов принес свои соболезнования родным и близким военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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