Два жителя ХМАО погибли при выполнении боевого долга в зоне спецоперации

09 сентября 2023 в 20:57 Размер текста - 17 +

Иван Свиридов и Николай Норкин погибли в ходе выполнения боевых задач Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В начале сентября в ходе боевых действий в зоне СВО погибли два жителя ХМАО — Николай Норкин и Иван Свиридов. Об этом сообщил кандидат на должность главы города Урай Тимур Закирзянов. «Скорбные вести пришли практически одновременно — в зоне СВО погибли два наших земляка. Старший лейтенант Свиридов Иван и младший сержант Норкин Николай», — написал Закирзянов в своем telagram-канале. Иван Свиридов погиб 1 сентября при выполнении боевой задачи. Николай Норкин умер 2 сентября в ходе боевых действий. Закирзянов принес свои соболезнования родным и близким военнослужащих.

В начале сентября в ходе боевых действий в зоне СВО погибли два жителя ХМАО — Николай Норкин и Иван Свиридов. Об этом сообщил кандидат на должность главы города Урай Тимур Закирзянов. «Скорбные вести пришли практически одновременно — в зоне СВО погибли два наших земляка. Старший лейтенант Свиридов Иван и младший сержант Норкин Николай», — написал Закирзянов в своем telagram-канале. Иван Свиридов погиб 1 сентября при выполнении боевой задачи. Николай Норкин умер 2 сентября в ходе боевых действий. Закирзянов принес свои соболезнования родным и близким военнослужащих.