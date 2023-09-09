Мать, бросившая 4 детей в Каменске-Уральском, вышла на связь

Девушка ушла из дома 2 сентября (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Дарья Низамова, бросившая своих четверых детей в Каменске-Уральском, вышла на связь с бывшим и нынешним супругами, которые искали ее. Они сообщили корреспонденту URA.RU, что девушка пообещала вернуться домой 11 сентября.

«Даша сказала, что вернется домой в понедельник (это 11 сентября — прим. URA.RU). Она находится в поселке Горноуральском», — сказали мужчины журналисту агентства.

Низамовой 28 лет. Она родила дочку от бывшего супруга, а оставшихся детей от нынешнего. 2 сентября девушка ушла из дома. Тревогу забил ее бывший муж — Владимир, который разместил ориентировки в telegram-каналах и пабликах в соцсети «ВКонтакте». Он считает, что многодетная мать могла сбежать с другим мужчиной.

По словам Владимира, девушка связалась с неким Николаем и уехала в Горноуральский. Ее текущий супруг заявил корреспонденту URA.RU, что не верит в это. Информацию о Николае он слышал от Владимира. При этом он отметил, что находится не в лучших отношениях с Владимиром.

Вечером 9 сентября мужчины заявили, что силовики остановили поиски девушки, поскольку она вышла на связь. Однако эту информацию URA.RU опровергнул официальный представитель свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Сведения, что девушка нашлась живой и якобы вернется домой в ближайшее время за своими детьми — являются оперативными. Ее розыск продолжается и не будет прекращен до той поры, пока представители МВД лично не опросят девушку по сути случившегося инцидента», — сказал Горелых.

Низамова уже неоднократно уходила из дома, бросая детей. Об этом заявили мужчины, которые связаны с девушкой. Информацию подтвердил и полковник Горелых. «Один из последних случаев, когда она устроила для родных очередной переполох, был в январе 2022 года. Тогда сыщики нашли ее в Екатеринбурге в одной из саун», — пояснил полковник Горелых.

«В настоящее время больше всего всех интересует вопрос, кто ухаживает за ее детьми. Этим вопросом занимается мама ее очередного спутника жизни. О принятых мерах реагирования, когда все закончится, а также о подробностях исчезновения девушки, дополнительно проинформирую в ближайшее время», — резюмировал Горелых.