Бросившая 4 детей в Каменске-Уральском мать сбегала от семьи в сауну

В 2022-м девушка тоже бросила детей, силовики нашли ее в одной из саун (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Дарья Низамова, бросившая четырех детей в Каменске-Уральском, в прошлом году уже сбегала от семьи. Тогда силовики нашли ее в одной из саун, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

«Жительница Каменска-Уральского [Дарья Низамова] и ранее уходила из дома. Один из последних случаев, когда она устроила для родных очередной переполох, был в январе 2022-го. Тогда сыщики нашли ее в Екатеринбурге в одной из саун», — сообщил полковник Горелых.

Низамова ушла из дома 2 сентября. С собой она прихватила детские пособия. Ее бывший супруг объединился с нынешним, чтобы найти девушку. 4 сентября они написали заявления в полицию.

Старшей дочери Низамовой девять лет. Она родила ее от первого супруга. Остальных детей — от нынешнего. Им — восемь месяцев, три и четыре года.

Бывший супруг Владимир считает, что многодетная мать могла сбежать с другим мужчиной. 9 сентября она вышла на связь и сказала, что находится в поселке Горноуральском. При этом силовики не останавливают поиски девушки. По словам Горелых, они закончатся, когда Низамову опросят сотрудники МВД.

Девушка часто сбегала из дома. В разговоре с журналистом URA.RU ее нынешний супруг сказал, что она поступает так на протяжении девяти лет, которые они находятся вместе. Горелых подтвердил, что Низамова часто оставляет своих детей. По его словам, за ними следит мама текущего супруга девушки. Однако мужчины, связанные с ней, охарактеризовали ее как отличную мать, которая ладит с детьми.

Низамова работала в нескольких крупных продуктовых магазинах. С последнего места работы ее уволили по статье, сказал бывший муж. Полковник Горелых отметил, что Владимир ранее был судим. Это в разговоре с журналистом URA.RU подтвердил и сам мужчина.