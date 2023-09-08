08 сентября 2023

Оппонент пермского омбудсмена Сапко судится с 27 депутатами заксобрания

© Служба новостей «URA.RU»
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Координационный совет по вопросам реализации экологической политики в Челябинской области. Челябинск, чиновники, пиджаки, спины чиновников
Активистка Капустина судится с пермскими депутатами Фото:

Пермская общественница Люция Капустина обратилась в суд с иском к 27 депутатам законодательного собрания края. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамья». В конце пошлого года активистка выступила против назначения Игоря Сапко на должность уполномоченного по правам человека в регионе, назвав себя его главным оппонентом.

«Люция Капустина обратилась в Ленинский районный суд Перми с исковым заявлением к 27 депутатам ЗС Прикамья. Она требует признать незаконным бездействие депутатов, потому что они не отвечают на ее обращения и отказываются проводить некое депутатское расследование», — передает издание.

В число ответчиков входят — глава краевого парламента Валерий Сухих, вице-спикер и первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова, руководители фракций ЛДПР и «Новые люди» в Пермском крае Олег Постников и Денис Шитов. Другие детали заявления не разглашаются. Первое слушание по делу пройдет 28 сентября.

В ноябре 2022 года по инициативе Капустиной была составлена петиция против назначения Сапко на должность краевого омбудсмена. Общественница выдвинула свою кандидатуру. При этом сам Сапко в беседе с URA.RU отмечал, что не был в курсе существования петиции.

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Пермская общественница Люция Капустина обратилась в суд с иском к 27 депутатам законодательного собрания края. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамья». В конце пошлого года активистка выступила против назначения Игоря Сапко на должность уполномоченного по правам человека в регионе, назвав себя его главным оппонентом. «Люция Капустина обратилась в Ленинский районный суд Перми с исковым заявлением к 27 депутатам ЗС Прикамья. Она требует признать незаконным бездействие депутатов, потому что они не отвечают на ее обращения и отказываются проводить некое депутатское расследование», — передает издание. В число ответчиков входят — глава краевого парламента Валерий Сухих, вице-спикер и первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова, руководители фракций ЛДПР и «Новые люди» в Пермском крае Олег Постников и Денис Шитов. Другие детали заявления не разглашаются. Первое слушание по делу пройдет 28 сентября. В ноябре 2022 года по инициативе Капустиной была составлена петиция против назначения Сапко на должность краевого омбудсмена. Общественница выдвинула свою кандидатуру. При этом сам Сапко в беседе с URA.RU отмечал, что не был в курсе существования петиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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