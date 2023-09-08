Оппонент пермского омбудсмена Сапко судится с 27 депутатами заксобрания

Активистка Капустина судится с пермскими депутатами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермская общественница Люция Капустина обратилась в суд с иском к 27 депутатам законодательного собрания края. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамья». В конце пошлого года активистка выступила против назначения Игоря Сапко на должность уполномоченного по правам человека в регионе, назвав себя его главным оппонентом.

«Люция Капустина обратилась в Ленинский районный суд Перми с исковым заявлением к 27 депутатам ЗС Прикамья. Она требует признать незаконным бездействие депутатов, потому что они не отвечают на ее обращения и отказываются проводить некое депутатское расследование», — передает издание.

В число ответчиков входят — глава краевого парламента Валерий Сухих, вице-спикер и первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова, руководители фракций ЛДПР и «Новые люди» в Пермском крае Олег Постников и Денис Шитов. Другие детали заявления не разглашаются. Первое слушание по делу пройдет 28 сентября.

В ноябре 2022 года по инициативе Капустиной была составлена петиция против назначения Сапко на должность краевого омбудсмена. Общественница выдвинула свою кандидатуру. При этом сам Сапко в беседе с URA.RU отмечал, что не был в курсе существования петиции.