У нового пермского омбудсмена появился первый оппонент

Игорь Сапко — главный претендент на должность омбудсмена Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Жители Перми составили петицию против назначения экс-депутата Госдумы Игоря Сапко уполномоченным по правам человека в Пермском крае. Соответствующий документ опубликовала общественница Люция Капустина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На должность, которую занимает Сапко, Капустина в рамках голосования на своей странице предложила свою кандидатуру.«В соответствии с законом, на должность уполномоченного, назначается лицо, являющееся гражданином РФ, не моложе 30 лет, постоянно проживающее на территории РФ, обладающее безупречной репутацией, имеющее высшее образование, познания в области прав и свобод человека и гражданина, а также опыт их защиты. Мы, жители Пермского края, поддерживающие эту петицию, считаем, что Сапко Игорь Вячеславович не соответствует данным требованиям», — говорится в петиции. На данный момент, петиция набрала 19 голосов.

Игорь Сапко сообщил корреспонденту URA.RU, что не был в курсе существования данной петиции. Более подробный комментарий он обещал дать после официального решения Заксобрания края о назначении на должность уполномоченного.

В голосовании, которое Капустина выложила на своей странице в соцсетях, пользователи соцсетей могут проголосовать за кандидатуру, которая по их мнению, достойна занять должность омбудсмена. В лидерах — сама Капустина и правозащитник Филипп Чернышев.

Ранее URA.RU сообщало, что в Законодательное собрание Пермского края внесли проект постановления о назначении экс-депутата Госдумы, бывшего мэра Перми Игоря Сапко на должность уполномоченного по правам человека в регионе. Кандидатуру одобрила омбудсмен России Татьяна Москалькова.