В СБУ потребовали начать войну на территории РФ

Полковник СБУ Костенко: ВСУ проиграют, если не начнут войну на территории РФ

09 сентября 2023 в 22:30 Размер текста - 17 +

Роман Костенко заявил, что новая цель у ВСУ будет в уничтожении ресурса РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На территории России необходимо начать войну. Об этом сообщил полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко. По его словам, конфликт на территории Украины обернется для киевского режима проигрышем. «Если мы не перенесем войну на территорию РФ, то это будет проигрыш <…> И в этой фазе победит тот, у кого будет больше ресурсов. Для нас эта история не выгодна, потому что у РФ ресурсов больше», — заявил Костенко в беседе с украинским изданием «Суспильне». По его словам, новая фаза конфликта для ВСУ будет заключаться в уничтожении ресурса РФ. Однако он отметил, что Украина не будет совершать удары по заводам, которые занимаются ремонтом техники или производством ракет, по инфраструктуре и по экономике, пока западные страны не введут антироссийские санкции на все предприятия. Это делается для того, чтобы такие страны, как Китай и Казахстан не поставляли через третьи страны необходимое оборудование для РФ. Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов вопреки заявлению украинского президента Владимира Зеленского заявил, что конфликт нужно перенести на территории РФ. Украинский президент отметил, что конфликт не должен перейти на российскую территорию, так как есть большой риск, что Украина «останется одна», передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На территории России необходимо начать войну. Об этом сообщил полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко. По его словам, конфликт на территории Украины обернется для киевского режима проигрышем. «Если мы не перенесем войну на территорию РФ, то это будет проигрыш <…> И в этой фазе победит тот, у кого будет больше ресурсов. Для нас эта история не выгодна, потому что у РФ ресурсов больше», — заявил Костенко в беседе с украинским изданием «Суспильне». По его словам, новая фаза конфликта для ВСУ будет заключаться в уничтожении ресурса РФ. Однако он отметил, что Украина не будет совершать удары по заводам, которые занимаются ремонтом техники или производством ракет, по инфраструктуре и по экономике, пока западные страны не введут антироссийские санкции на все предприятия. Это делается для того, чтобы такие страны, как Китай и Казахстан не поставляли через третьи страны необходимое оборудование для РФ. Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов вопреки заявлению украинского президента Владимира Зеленского заявил, что конфликт нужно перенести на территории РФ. Украинский президент отметил, что конфликт не должен перейти на российскую территорию, так как есть большой риск, что Украина «останется одна», передает «Национальная служба новостей».