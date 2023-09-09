Блогер Бадалян и журналист Геворкян раскрыли подробности задержания в Армении

Блогер Бадалян не исключает политического подтекста в своем задержании в Армении

10 сентября 2023 в 00:56 Размер текста - 17 +

Мужчин хотел обвинить в незаконном обороте оружия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пророссийский блогер Микаель Бадалян и обозреватель агентства Sputnik Армения Ашот Геворкян не исключают политического подтекста в своем задержании в Сюникской области. Об этом они заявили в интервью радио Sputnik Армения. «Наличие политического подтекста в этой ситуации нельзя исключить. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что следствие шло давно, хотя они знали, что ни один из задержанных не совершал незаконных действий», — рассказал блогер Микаель Бадалян в интервью. По словам Геворкяна, в камере предварительного заключения к нему относились хорошо — принесли лекарства, так как у него проблемы с сердцем и сахарный диабет. Мужчин задержали 6 сентября сотрудники спецназа, когда они работали в Сюникской области, где готовили радиопередачу «Мы». Геворкяна и Бадаляна хотели обвинить в незаконном обороте огнестрельного оружия. Через несколько дней по решению Следственного комитета (СК) их освободили из-под ареста.

Пророссийский блогер Микаель Бадалян и обозреватель агентства Sputnik Армения Ашот Геворкян не исключают политического подтекста в своем задержании в Сюникской области. Об этом они заявили в интервью радио Sputnik Армения. «Наличие политического подтекста в этой ситуации нельзя исключить. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что следствие шло давно, хотя они знали, что ни один из задержанных не совершал незаконных действий», — рассказал блогер Микаель Бадалян в интервью. По словам Геворкяна, в камере предварительного заключения к нему относились хорошо — принесли лекарства, так как у него проблемы с сердцем и сахарный диабет. Мужчин задержали 6 сентября сотрудники спецназа, когда они работали в Сюникской области, где готовили радиопередачу «Мы». Геворкяна и Бадаляна хотели обвинить в незаконном обороте огнестрельного оружия. Через несколько дней по решению Следственного комитета (СК) их освободили из-под ареста.