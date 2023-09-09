09 сентября 2023

Блогер Бадалян и журналист Геворкян раскрыли подробности задержания в Армении

Блогер Бадалян не исключает политического подтекста в своем задержании в Армении
© Служба новостей «URA.RU»
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Всякое. Курган, сизо, разбой, полиция, наряд полиции
Мужчин хотел обвинить в незаконном обороте оружия Фото:

Пророссийский блогер Микаель Бадалян и обозреватель агентства Sputnik Армения Ашот Геворкян не исключают политического подтекста в своем задержании в Сюникской области. Об этом они заявили в интервью радио Sputnik Армения.

«Наличие политического подтекста в этой ситуации нельзя исключить. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что следствие шло давно, хотя они знали, что ни один из задержанных не совершал незаконных действий», — рассказал блогер Микаель Бадалян в интервью. По словам Геворкяна, в камере предварительного заключения к нему относились хорошо — принесли лекарства, так как у него проблемы с сердцем и сахарный диабет.

Мужчин задержали 6 сентября сотрудники спецназа, когда они работали в Сюникской области, где готовили радиопередачу «Мы». Геворкяна и Бадаляна хотели обвинить в незаконном обороте огнестрельного оружия. Через несколько дней по решению Следственного комитета (СК) их освободили из-под ареста.

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Пророссийский блогер Микаель Бадалян и обозреватель агентства Sputnik Армения Ашот Геворкян не исключают политического подтекста в своем задержании в Сюникской области. Об этом они заявили в интервью радио Sputnik Армения. «Наличие политического подтекста в этой ситуации нельзя исключить. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что следствие шло давно, хотя они знали, что ни один из задержанных не совершал незаконных действий», — рассказал блогер Микаель Бадалян в интервью. По словам Геворкяна, в камере предварительного заключения к нему относились хорошо — принесли лекарства, так как у него проблемы с сердцем и сахарный диабет. Мужчин задержали 6 сентября сотрудники спецназа, когда они работали в Сюникской области, где готовили радиопередачу «Мы». Геворкяна и Бадаляна хотели обвинить в незаконном обороте огнестрельного оружия. Через несколько дней по решению Следственного комитета (СК) их освободили из-под ареста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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