Новый министр обороны Украины призвал изменить философию отношения к военным

Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал «ввести новую философию отношения к военным». По его словам, солдат нужно обеспечить их всем необходимым: оружием, военной техникой, формой, экипировкой и лекарствами.
«[Нужно] ввести новую философию отношения к военным и обеспечить их всем необходимым: оружием, военной техникой, формой, экипировкой и лекарствами. Следующий приоритет — вооружение. Сейчас нужно столько, насколько возможно», — написал глава ведомства в соцсетях.
Другим направлением предстоящей работы он назвал «стратегию победы». Министерство обороны в ответе за формирование стратегии нацбезопасности. «Наша цель — стать членом НАТО», — отметил Умеров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о главной цели нового министра обороны Украины. По его словам, Умеров должен «перезагрузить» работу ведомства.
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