09 сентября 2023

Новый министр обороны Украины призвал изменить философию отношения к военным

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Рустем Умеров. stock, stock, умеров рустем
Военных нужно обеспечить всем необходимым, уверен Умеров Фото:
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Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал «ввести новую философию отношения к военным». По его словам, солдат нужно обеспечить их всем необходимым: оружием, военной техникой, формой, экипировкой и лекарствами.

«[Нужно] ввести новую философию отношения к военным и обеспечить их всем необходимым: оружием, военной техникой, формой, экипировкой и лекарствами. Следующий приоритет — вооружение. Сейчас нужно столько, насколько возможно», — написал глава ведомства в соцсетях.

Другим направлением предстоящей работы он назвал «стратегию победы». Министерство обороны в ответе за формирование стратегии нацбезопасности. «Наша цель — стать членом НАТО», — отметил Умеров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о главной цели нового министра обороны Украины. По его словам, Умеров должен «перезагрузить» работу ведомства.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал «ввести новую философию отношения к военным». По его словам, солдат нужно обеспечить их всем необходимым: оружием, военной техникой, формой, экипировкой и лекарствами. «[Нужно] ввести новую философию отношения к военным и обеспечить их всем необходимым: оружием, военной техникой, формой, экипировкой и лекарствами. Следующий приоритет — вооружение. Сейчас нужно столько, насколько возможно», — написал глава ведомства в соцсетях. Другим направлением предстоящей работы он назвал «стратегию победы». Министерство обороны в ответе за формирование стратегии нацбезопасности. «Наша цель — стать членом НАТО», — отметил Умеров. Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о главной цели нового министра обороны Украины. По его словам, Умеров должен «перезагрузить» работу ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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