07 сентября 2023

Зеленский рассказал о главной цели нового министра обороны Украины

Зеленский: Умеров должен перезагрузить работу Минобороны Украины
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Рустем Умеров пришел для «перезагрузки» минобороны Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров должен «перезагрузить» работу ведомства. Об этом в своем telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Представил сегодня официально нового министра обороны Украины Рустема Умерова. Он может перезагрузить работу министерства обороны. Именно это сейчас нужно», — сообщил Зеленский в соцсетях.

По его данным, Умеров хорошо разбирается в обороне, участвует в переговорах по оружию и освобождению военнопленных. Политолог Игорь Никулин ранее говорил, что Умеров является ставленником от США, который будет отслеживать расходование американских денег на Украине.

Экс-министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о своей отставке 4 сентября. Новый министр должен решить вопрос с поставками западного оружия на Украину.

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Новый министр обороны Украины Рустем Умеров должен «перезагрузить» работу ведомства. Об этом в своем telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Представил сегодня официально нового министра обороны Украины Рустема Умерова. Он может перезагрузить работу министерства обороны. Именно это сейчас нужно», — сообщил Зеленский в соцсетях. По его данным, Умеров хорошо разбирается в обороне, участвует в переговорах по оружию и освобождению военнопленных. Политолог Игорь Никулин ранее говорил, что Умеров является ставленником от США, который будет отслеживать расходование американских денег на Украине. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о своей отставке 4 сентября. Новый министр должен решить вопрос с поставками западного оружия на Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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