Зеленский рассказал о главной цели нового министра обороны Украины

Зеленский: Умеров должен перезагрузить работу Минобороны Украины

08 сентября 2023 в 00:01 Размер текста - 17 +

Рустем Умеров пришел для «перезагрузки» минобороны Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новый министр обороны Украины Рустем Умеров должен «перезагрузить» работу ведомства. Об этом в своем telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Представил сегодня официально нового министра обороны Украины Рустема Умерова. Он может перезагрузить работу министерства обороны. Именно это сейчас нужно», — сообщил Зеленский в соцсетях. По его данным, Умеров хорошо разбирается в обороне, участвует в переговорах по оружию и освобождению военнопленных. Политолог Игорь Никулин ранее говорил, что Умеров является ставленником от США, который будет отслеживать расходование американских денег на Украине. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о своей отставке 4 сентября. Новый министр должен решить вопрос с поставками западного оружия на Украину.

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров должен «перезагрузить» работу ведомства. Об этом в своем telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Представил сегодня официально нового министра обороны Украины Рустема Умерова. Он может перезагрузить работу министерства обороны. Именно это сейчас нужно», — сообщил Зеленский в соцсетях. По его данным, Умеров хорошо разбирается в обороне, участвует в переговорах по оружию и освобождению военнопленных. Политолог Игорь Никулин ранее говорил, что Умеров является ставленником от США, который будет отслеживать расходование американских денег на Украине. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о своей отставке 4 сентября. Новый министр должен решить вопрос с поставками западного оружия на Украину.