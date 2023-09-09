09 сентября 2023
08 сентября 2023

Штамповщик после ампутации пальцев потребовал млн рублей от курганского завода

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник курганского завода получил производственную травму (архивное фото) Фото:

Сотрудник компании «Кургансельмаш» в результате несчастного случая получил производственную травму за которой последовала ампутация пальцев. Штамповщик потребовал от завода один млн рублей в качестве компенсации, указано на сайте Курганского городского суда. Инцидент произошел в октябре 2022 года.

«Сотрудник занимался штамповкой деталей на прессе. Правая рука рабочего попала в станок, в результате чего он получил травму, повлекшую ампутацию IV—V пястных костей, IV—V пальцев правой кисти, обширную рану правой руки и травматический шок I степени. Истец просил взыскать с ответчика 1 000 000 рублей», — написано в судебном акте.

Произошедшее признано тяжелым несчастным случаем на производстве. Ответчик не стал оспаривать иск и согласился с решением. Суд по итогу слушаний пришел к выводу о взыскании в пользу истца 100 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало о сотруднике Курганского машиностроительного завода, который получил травму во время ремонта пресса. Работник упал с высоты.

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Сотрудник компании «Кургансельмаш» в результате несчастного случая получил производственную травму за которой последовала ампутация пальцев. Штамповщик потребовал от завода один млн рублей в качестве компенсации, указано на сайте Курганского городского суда. Инцидент произошел в октябре 2022 года. «Сотрудник занимался штамповкой деталей на прессе. Правая рука рабочего попала в станок, в результате чего он получил травму, повлекшую ампутацию IV—V пястных костей, IV—V пальцев правой кисти, обширную рану правой руки и травматический шок I степени. Истец просил взыскать с ответчика 1 000 000 рублей», — написано в судебном акте. Произошедшее признано тяжелым несчастным случаем на производстве. Ответчик не стал оспаривать иск и согласился с решением. Суд по итогу слушаний пришел к выводу о взыскании в пользу истца 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о сотруднике Курганского машиностроительного завода, который получил травму во время ремонта пресса. Работник упал с высоты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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