Штамповщик после ампутации пальцев потребовал млн рублей от курганского завода

Сотрудник курганского завода получил производственную травму (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Сотрудник компании «Кургансельмаш» в результате несчастного случая получил производственную травму за которой последовала ампутация пальцев. Штамповщик потребовал от завода один млн рублей в качестве компенсации, указано на сайте Курганского городского суда. Инцидент произошел в октябре 2022 года.

«Сотрудник занимался штамповкой деталей на прессе. Правая рука рабочего попала в станок, в результате чего он получил травму, повлекшую ампутацию IV—V пястных костей, IV—V пальцев правой кисти, обширную рану правой руки и травматический шок I степени. Истец просил взыскать с ответчика 1 000 000 рублей», — написано в судебном акте.

Произошедшее признано тяжелым несчастным случаем на производстве. Ответчик не стал оспаривать иск и согласился с решением. Суд по итогу слушаний пришел к выводу о взыскании в пользу истца 100 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало о сотруднике Курганского машиностроительного завода, который получил травму во время ремонта пресса. Работник упал с высоты.