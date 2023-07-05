05 июля 2023

Сотрудник «Курганмашзавода» упал с высоты

© Служба новостей «URA.RU»
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Фасад здания завода КМЗ. Курган, кмз, курганмашзавод, завод кмз, кмз проходная
На КМЗ произошел несчастный случай Фото:

Сотрудник Курганского машиностроительного завода (КМЗ) получил травму во время ремонта пресса. Работник упал с высоты. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной инспекции труда в Курганской области.

«Завершено расследование несчастного случая, произошедшего в мае 2023 года с работником „Курганмашзавода“. В ходе расследования установлено, что при выполнении задания по ремонту пресса работник предприятия упал с ремонтной площадки и получил травму, квалифицированную как тяжелую», — указано на сайте курганского управления Роструда.

Причиной несчастного случая с сотрудником КМЗ стало неудовлетворительное состояние сооружения и недостатки в подготовке по охране труда. Руководству военного завода порекомендовали провести внеплановый инструктаж со своими сотрудниками. Рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

Ранее URA.RU писало, что на курганской фабрике погибли трое рабочих. По одной из версий, сотрудники организации попали в оборудование по измельчению продукции. Согласно официальной версии, причиной ЧП стала загрязненность помещения. Позднее прокуратура нашла нарушения на предприятии.

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Сотрудник Курганского машиностроительного завода (КМЗ) получил травму во время ремонта пресса. Работник упал с высоты. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной инспекции труда в Курганской области. «Завершено расследование несчастного случая, произошедшего в мае 2023 года с работником „Курганмашзавода“. В ходе расследования установлено, что при выполнении задания по ремонту пресса работник предприятия упал с ремонтной площадки и получил травму, квалифицированную как тяжелую», — указано на сайте курганского управления Роструда. Причиной несчастного случая с сотрудником КМЗ стало неудовлетворительное состояние сооружения и недостатки в подготовке по охране труда. Руководству военного завода порекомендовали провести внеплановый инструктаж со своими сотрудниками. Рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. Ранее URA.RU писало, что на курганской фабрике погибли трое рабочих. По одной из версий, сотрудники организации попали в оборудование по измельчению продукции. Согласно официальной версии, причиной ЧП стала загрязненность помещения. Позднее прокуратура нашла нарушения на предприятии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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