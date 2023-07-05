Сотрудник «Курганмашзавода» упал с высоты

На КМЗ произошел несчастный случай Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудник Курганского машиностроительного завода (КМЗ) получил травму во время ремонта пресса. Работник упал с высоты. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной инспекции труда в Курганской области.

«Завершено расследование несчастного случая, произошедшего в мае 2023 года с работником „Курганмашзавода“. В ходе расследования установлено, что при выполнении задания по ремонту пресса работник предприятия упал с ремонтной площадки и получил травму, квалифицированную как тяжелую», — указано на сайте курганского управления Роструда.

Причиной несчастного случая с сотрудником КМЗ стало неудовлетворительное состояние сооружения и недостатки в подготовке по охране труда. Руководству военного завода порекомендовали провести внеплановый инструктаж со своими сотрудниками. Рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

Ранее URA.RU писало, что на курганской фабрике погибли трое рабочих. По одной из версий, сотрудники организации попали в оборудование по измельчению продукции. Согласно официальной версии, причиной ЧП стала загрязненность помещения. Позднее прокуратура нашла нарушения на предприятии.