Борьба на выборах в Екатеринбурге сместилась в один район

Избирательные участки закроются в 20:00 Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Выборы-2023

Наиболее напряженная обстановка на выборах в думу Екатеринбурга сложилась в Чкаловском районе — на это указывает то, что префект Евгений Шипицын второй день подряд выступает основным докладчиком на совещаниях у мэра Алексея Орлова. Ему на этих выборах противостоит большой антимэрский альянс, финансируемый миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»).

В Чкаловском районе он поддерживает самовыдвиженца Владислава Яхина, а мэрия в 23-м округе ведет помощницу бизнесмена Валерия Савельева (AVS Group) — депутата Елену Бондаренко. Из докладов Шипицына 9 и 10 сентября следует, что в округе фиксировались подкуп и подвоз избирателей. «Днем 10 сентября Шипицын доложил, что накануне была остановлена машина с сахаром», — поделился источник URA.RU.

В 22-м округе, где против единоросса Дмитрия Сергина свою жену Викторию ведет вице-спикер заксо Александр Ивачев, второй день курсируют подозрительные машины из — как было установлено — Ревды. В 24-м округе за победу бьются сразу три кандидата — представляющий администрацию депутат Виктор Сомиков (протеже девелопера Андрея Гавриловского), Юлия Гильванова из ЛДПР и «молодогвардеец» Данил Тупица.

«Там также фиксируется подкуп [избирателей]», — добавил собеседник агентства. Впрочем, в Ленинской ТИК корреспонденту заявили, что подтвержденных фактов серьезных нарушений нет.

В других округах — как следует из содержания чиновничьих докладов в мэрии — обстановка штатная. «Орлов интересовался, как дела в 3-м округе (там мэрия ведет сотрудника УГМК Дмитрия Сторожилова, а Кочетков — своего друга Валерия Черкашина — прим. ред.). [Глава Верх-Исетского района Андрей] Морозов сказал, что у него в районе все в порядке», — рассказал еще один участник совещаний. Избирательные участки закроются в 20:00.