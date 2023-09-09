09 сентября 2023

ВСУ массово атаковали Крым

Российская ПВО сбила восемь Украинских беспилотников над Крымом
© Служба новостей «URA.RU»
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Крыму восемь беспилотников, все они были сбиты российской противовоздушной обороной (ПВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря вблизи побережья Республики Крым», — сообщили в ведомстве. Как отметили в Минобороны РФ, попытки ВСУ ударить по полуострову предпринимались ночью 10 сентября.

Украинские войска пытались наносить удары по Крыму и днем ранее, 9 сентября. Все беспилотники тогда были также сбиты российской ПВО.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Крыму восемь беспилотников, все они были сбиты российской противовоздушной обороной (ПВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря вблизи побережья Республики Крым», — сообщили в ведомстве. Как отметили в Минобороны РФ, попытки ВСУ ударить по полуострову предпринимались ночью 10 сентября. Украинские войска пытались наносить удары по Крыму и днем ранее, 9 сентября. Все беспилотники тогда были также сбиты российской ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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