ВСУ массово атаковали Крым

новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Крыму восемь беспилотников, все они были сбиты российской противовоздушной обороной (ПВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря вблизи побережья Республики Крым», — сообщили в ведомстве. Как отметили в Минобороны РФ, попытки ВСУ ударить по полуострову предпринимались ночью 10 сентября.
Украинские войска пытались наносить удары по Крыму и днем ранее, 9 сентября. Все беспилотники тогда были также сбиты российской ПВО.
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