В Кургане около ЖБИ легковушка сбила фонарный столб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на проспекте Машиностроителей легковушка врезалась в фонарный столб. В аварии получили повреждения несколько машин. Об этом сообщили 10 сентября очевидцы происшествия.

«На ЖБИ машина врезалась в фонарный столб и уронила его. В аварии пострадало как минимум три авто, о человеческих жертвах пока неизвестно. На месте работают специалисты, обстоятельства выясняются», — сообщил telegram-канал «ГТРК „Курган“/Новости» со ссылкой на информацию от очевидцев.

Корреспондент URA.RU направил запрос в УГИБДД МВД России по Курганской области, чтобы уточнить обстоятельства и причины аварии. Ответ ожидается.

Ранее в Кургане на улице Бурова-Петрова легковой автомобиль врезался в столб. Водитель погиб.