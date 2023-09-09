09 сентября 2023
08 сентября 2023

В Кургане легковой автомобиль снес фонарный столб. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, патруль дпс, гибдд, дпс
В Кургане около ЖБИ легковушка сбила фонарный столб Фото:

В Кургане на проспекте Машиностроителей легковушка врезалась в фонарный столб. В аварии получили повреждения несколько машин. Об этом сообщили 10 сентября очевидцы происшествия.

«На ЖБИ машина врезалась в фонарный столб и уронила его. В аварии пострадало как минимум три авто, о человеческих жертвах пока неизвестно. На месте работают специалисты, обстоятельства выясняются», — сообщил telegram-канал «ГТРК „Курган“/Новости» со ссылкой на информацию от очевидцев.

Корреспондент URA.RU направил запрос в УГИБДД МВД России по Курганской области, чтобы уточнить обстоятельства и причины аварии. Ответ ожидается.

Ранее в Кургане на улице Бурова-Петрова легковой автомобиль врезался в столб. Водитель погиб.

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В Кургане на проспекте Машиностроителей легковушка врезалась в фонарный столб. В аварии получили повреждения несколько машин. Об этом сообщили 10 сентября очевидцы происшествия. «На ЖБИ машина врезалась в фонарный столб и уронила его. В аварии пострадало как минимум три авто, о человеческих жертвах пока неизвестно. На месте работают специалисты, обстоятельства выясняются», — сообщил telegram-канал «ГТРК „Курган“/Новости» со ссылкой на информацию от очевидцев. Корреспондент URA.RU направил запрос в УГИБДД МВД России по Курганской области, чтобы уточнить обстоятельства и причины аварии. Ответ ожидается. Ранее в Кургане на улице Бурова-Петрова легковой автомобиль врезался в столб. Водитель погиб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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