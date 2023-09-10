Мэры из ХМАО голосуют на выборах губернатора Тюменской области

10 сентября 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Главы районов в ХМАО голосуют на выборах губернатора Тюменской области Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Главы Белоярского и Нефтеюганского районов (ХМАО) Сергей Маненков и Алла Бочко одними из первых приняли участие в выборах губернатора Тюменской области. Об этом они сообщили в соцсети. «Сегодня в 8.00 принял участие в Едином дне голосования. Уверен, что принять участие в выборах — гражданская позиция каждого», — заявил Маненков в своем telegram-канале. Он поделился, что сделал выбор в пользу кандидата, который является профессионалом, патриотом страны и служит на благо общества. Алла Бочко пришла на выборы вместе с супругом. Она отметила, что на всех избирательных участках приняты необходимые меры безопасности и прозрачности проведения процедуры голосования. «Вместе с супругом была в числе первых избирателей на участке № 176. На всех УИК приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности, легитимности и прозрачности проведения процедуры голосования», — сообщила мэр в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что 10 сентября в ХМАО, ЯНАО и в Тюменской области пройдут выборы тюменского губернатора. Кандидатами стали действующий глава, представляющий партию «Единая Россия» Александр Моор, Иван Левченко от КПРФ, Владимир Пискайкин от «Справедливой России» и Денис Садовников от ЛДПР.

Главы Белоярского и Нефтеюганского районов (ХМАО) Сергей Маненков и Алла Бочко одними из первых приняли участие в выборах губернатора Тюменской области. Об этом они сообщили в соцсети. «Сегодня в 8.00 принял участие в Едином дне голосования. Уверен, что принять участие в выборах — гражданская позиция каждого», — заявил Маненков в своем telegram-канале. Он поделился, что сделал выбор в пользу кандидата, который является профессионалом, патриотом страны и служит на благо общества. Алла Бочко пришла на выборы вместе с супругом. Она отметила, что на всех избирательных участках приняты необходимые меры безопасности и прозрачности проведения процедуры голосования. «Вместе с супругом была в числе первых избирателей на участке № 176. На всех УИК приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности, легитимности и прозрачности проведения процедуры голосования», — сообщила мэр в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что 10 сентября в ХМАО, ЯНАО и в Тюменской области пройдут выборы тюменского губернатора. Кандидатами стали действующий глава, представляющий партию «Единая Россия» Александр Моор, Иван Левченко от КПРФ, Владимир Пискайкин от «Справедливой России» и Денис Садовников от ЛДПР.