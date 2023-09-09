Челябинский избирком рассказал о явке на 10 утра

На выборах в Челябинской области с утра проголосовали более 5% жителей

10 сентября 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Активнее всего голосуют в Сосновском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 В Челябинской области, где в воскресенье выбирают депутатов в 17 районах и трех городских округах, с утра проголосовало более 5% жителей. Об этом сообщает избирательная комиссия Челябинской области. «В среднем по региону на 10:00 проголосовало 3 077 избирателей — это 5,28%, из них досрочно 1 588, что составило 2,73%. В голосовании приняли участие избиратели 20 муниципальных образований», — сообщается в telegram-канале облизбиркома. Активнее всего голосуют жители Сосновского и Варненского районов — 34,19% и 25% соответственно. Жалоб на ход голосования не поступало. Довыборы и выборы проходят в 20 муниципалитетах Челябинской области. Это Магнитогорск, Карабаш, Локомотивный, а также Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Кизильский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Октябрьский, Пластовский, Сосновский, Троицкий и Увельский муниципальные районы.

В Челябинской области, где в воскресенье выбирают депутатов в 17 районах и трех городских округах, с утра проголосовало более 5% жителей. Об этом сообщает избирательная комиссия Челябинской области. «В среднем по региону на 10:00 проголосовало 3 077 избирателей — это 5,28%, из них досрочно 1 588, что составило 2,73%. В голосовании приняли участие избиратели 20 муниципальных образований», — сообщается в telegram-канале облизбиркома. Активнее всего голосуют жители Сосновского и Варненского районов — 34,19% и 25% соответственно. Жалоб на ход голосования не поступало. Довыборы и выборы проходят в 20 муниципалитетах Челябинской области. Это Магнитогорск, Карабаш, Локомотивный, а также Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Кизильский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Октябрьский, Пластовский, Сосновский, Троицкий и Увельский муниципальные районы.