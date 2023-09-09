09 сентября 2023
08 сентября 2023

Челябинский избирком рассказал о явке на 10 утра

На выборах в Челябинской области с утра проголосовали более 5% жителей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы- 2021. Курган , избирательная комиссия, наблюдатели, выборы, избирательный участок, голосование, урна для голосования, урна голосования, бюллетень, выборы 2021
Активнее всего голосуют в Сосновском районе Фото:
новость из сюжета
Выборы-2023

В Челябинской области, где в воскресенье выбирают депутатов в 17 районах и трех городских округах, с утра проголосовало более 5% жителей. Об этом сообщает избирательная комиссия Челябинской области.

«В среднем по региону на 10:00 проголосовало 3 077 избирателей — это 5,28%, из них досрочно 1 588, что составило 2,73%. В голосовании приняли участие избиратели 20 муниципальных образований», — сообщается в telegram-канале облизбиркома.

Активнее всего голосуют жители Сосновского и Варненского районов — 34,19% и 25% соответственно. Жалоб на ход голосования не поступало.

Довыборы и выборы проходят в 20 муниципалитетах Челябинской области. Это Магнитогорск, Карабаш, Локомотивный, а также Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Кизильский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Октябрьский, Пластовский, Сосновский, Троицкий и Увельский муниципальные районы.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области, где в воскресенье выбирают депутатов в 17 районах и трех городских округах, с утра проголосовало более 5% жителей. Об этом сообщает избирательная комиссия Челябинской области. «В среднем по региону на 10:00 проголосовало 3 077 избирателей — это 5,28%, из них досрочно 1 588, что составило 2,73%. В голосовании приняли участие избиратели 20 муниципальных образований», — сообщается в telegram-канале облизбиркома. Активнее всего голосуют жители Сосновского и Варненского районов — 34,19% и 25% соответственно. Жалоб на ход голосования не поступало. Довыборы и выборы проходят в 20 муниципалитетах Челябинской области. Это Магнитогорск, Карабаш, Локомотивный, а также Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Кизильский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Октябрьский, Пластовский, Сосновский, Троицкий и Увельский муниципальные районы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...