Лидер азербайджанской диаспоры из ХМАО оценил ход выборов тюменского губернатора

Общественник Исмаилов похвалил работу избирательных участков на выборах в ХМАО

10 сентября 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Общественник похвалил наблюдателей и работников избирательных участков в Нижневартовске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023 Лидер азербайджанской диаспоры и общественник Арзу Исмаилов заявил о прозрачности выборов губернатора Тюменской области. Общественник похвалил работу наблюдателей и работников избирательных участков в Нижневартовске, передает корреспондент URA.RU. «Семья Исмаиловых, я со своей супругой, считаем это обязательство важным — прийти и проголосовать, выполняя свой гражданский долг. Хочу отметить, что выборы проходят прозрачно. Есть разные наблюдатели, общественники, представители кандидатов. На участках работают ответственные люди, вежливые, которые приветствуют каждого избирателя», — поделился Исмаилов с журналистом URA.RU. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко объяснил, почему проголосовал на выборах губернатора Тюменской области. По словам главы города, он сделал это ради продолжения партнерства между регионами. В ХМАО по состоянию на 10 часов утра на выборах губернатора Тюменской области в Югре проголосовали 76517 человек. Это около 6,62% от общего количества избирателей.

Лидер азербайджанской диаспоры и общественник Арзу Исмаилов заявил о прозрачности выборов губернатора Тюменской области. Общественник похвалил работу наблюдателей и работников избирательных участков в Нижневартовске, передает корреспондент URA.RU. «Семья Исмаиловых, я со своей супругой, считаем это обязательство важным — прийти и проголосовать, выполняя свой гражданский долг. Хочу отметить, что выборы проходят прозрачно. Есть разные наблюдатели, общественники, представители кандидатов. На участках работают ответственные люди, вежливые, которые приветствуют каждого избирателя», — поделился Исмаилов с журналистом URA.RU. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко объяснил, почему проголосовал на выборах губернатора Тюменской области. По словам главы города, он сделал это ради продолжения партнерства между регионами. В ХМАО по состоянию на 10 часов утра на выборах губернатора Тюменской области в Югре проголосовали 76517 человек. Это около 6,62% от общего количества избирателей.