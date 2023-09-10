Лидер азербайджанской диаспоры из ХМАО оценил ход выборов тюменского губернатора

Лидер азербайджанской диаспоры и общественник Арзу Исмаилов заявил о прозрачности выборов губернатора Тюменской области. Общественник похвалил работу наблюдателей и работников избирательных участков в Нижневартовске, передает корреспондент URA.RU.
«Семья Исмаиловых, я со своей супругой, считаем это обязательство важным — прийти и проголосовать, выполняя свой гражданский долг. Хочу отметить, что выборы проходят прозрачно. Есть разные наблюдатели, общественники, представители кандидатов. На участках работают ответственные люди, вежливые, которые приветствуют каждого избирателя», — поделился Исмаилов с журналистом URA.RU.
Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко объяснил, почему проголосовал на выборах губернатора Тюменской области. По словам главы города, он сделал это ради продолжения партнерства между регионами.
В ХМАО по состоянию на 10 часов утра на выборах губернатора Тюменской области в Югре проголосовали 76517 человек. Это около 6,62% от общего количества избирателей.
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