Лидер азербайджанской диаспоры из ХМАО оценил ход выборов тюменского губернатора

Общественник Исмаилов похвалил работу избирательных участков на выборах в ХМАО
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Заседание избирательной комиссии. Курган, бюллетени, герб россии, голосование, избиратели, урна голосования
Общественник похвалил наблюдателей и работников избирательных участков в Нижневартовске Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Тюменской области — 2023

Лидер азербайджанской диаспоры и общественник Арзу Исмаилов заявил о прозрачности выборов губернатора Тюменской области. Общественник похвалил работу наблюдателей и работников избирательных участков в Нижневартовске, передает корреспондент URA.RU.

«Семья Исмаиловых, я со своей супругой, считаем это обязательство важным — прийти и проголосовать, выполняя свой гражданский долг. Хочу отметить, что выборы проходят прозрачно. Есть разные наблюдатели, общественники, представители кандидатов. На участках работают ответственные люди, вежливые, которые приветствуют каждого избирателя», — поделился Исмаилов с журналистом URA.RU.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко объяснил, почему проголосовал на выборах губернатора Тюменской области. По словам главы города, он сделал это ради продолжения партнерства между регионами.

В ХМАО по состоянию на 10 часов утра на выборах губернатора Тюменской области в Югре проголосовали 76517 человек. Это около 6,62% от общего количества избирателей.

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Лидер азербайджанской диаспоры и общественник Арзу Исмаилов заявил о прозрачности выборов губернатора Тюменской области. Общественник похвалил работу наблюдателей и работников избирательных участков в Нижневартовске, передает корреспондент URA.RU. «Семья Исмаиловых, я со своей супругой, считаем это обязательство важным — прийти и проголосовать, выполняя свой гражданский долг. Хочу отметить, что выборы проходят прозрачно. Есть разные наблюдатели, общественники, представители кандидатов. На участках работают ответственные люди, вежливые, которые приветствуют каждого избирателя», — поделился Исмаилов с журналистом URA.RU. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко объяснил, почему проголосовал на выборах губернатора Тюменской области. По словам главы города, он сделал это ради продолжения партнерства между регионами. В ХМАО по состоянию на 10 часов утра на выборах губернатора Тюменской области в Югре проголосовали 76517 человек. Это около 6,62% от общего количества избирателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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