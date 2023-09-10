ВСУ уничтожили избирательный участок в российском регионе

Один из избирательных участков в Запорожской области был уничтожен в результате атаки украинских дронов в ночь на воскресенье. Об этом рассказал зампред ЦИК РФ Николай Булаев.
«Сегодня в Запорожской области в ночь после атаки дронов ВСУ был уничтожен избирательный участок», — передает слова Булаева ТАСС. Он добавил, что на момент атаки на участке не находилось членов комиссии. Атака могла была совершена для запугивания, чтобы люди не вышли на работу, заключил Булаев.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области показывают высокую явку избирателей на выборах составов местных парламентов, превосходя другие российские субъекты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал героизм жителей этих регионов, которые пришли голосовать.
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