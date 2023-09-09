Песков заявил о героизме избирателей в новых регионах РФ

09 сентября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Жители новых регионов показывают высокую активность на выборах, подчеркнул Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители новых регионов России демонстрируют героизм, приходя на выборы. Об этом завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колла. «Необычные выборы проходит в ряде [новых] регионов. Граждане в отдельных случаях проявляют героизм, приходя на голосование», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Отмечается, что жители новых территорий показывают высокую активность на выборах. В России с 8 по 10 сентября проходят выборы. Несмотря на военное положение, голосование проходит в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Жители новых регионов выбирают депутатов законодательных собраний и муниципальных советов.

Жители новых регионов России демонстрируют героизм, приходя на выборы. Об этом завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колла. «Необычные выборы проходит в ряде [новых] регионов. Граждане в отдельных случаях проявляют героизм, приходя на голосование», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Отмечается, что жители новых территорий показывают высокую активность на выборах. В России с 8 по 10 сентября проходят выборы. Несмотря на военное положение, голосование проходит в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Жители новых регионов выбирают депутатов законодательных собраний и муниципальных советов.