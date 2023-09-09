Песков заявил о героизме избирателей в новых регионах РФ

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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Жители новых регионов показывают высокую активность на выборах, подчеркнул Песков Фото:

Жители новых регионов России демонстрируют героизм, приходя на выборы. Об этом завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колла.

«Необычные выборы проходит в ряде [новых] регионов. Граждане в отдельных случаях проявляют героизм, приходя на голосование», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Отмечается, что жители новых территорий показывают высокую активность на выборах.

В России с 8 по 10 сентября проходят выборы. Несмотря на военное положение, голосование проходит в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Жители новых регионов выбирают депутатов законодательных собраний и муниципальных советов.

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Жители новых регионов России демонстрируют героизм, приходя на выборы. Об этом завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колла. «Необычные выборы проходит в ряде [новых] регионов. Граждане в отдельных случаях проявляют героизм, приходя на голосование», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Отмечается, что жители новых территорий показывают высокую активность на выборах. В России с 8 по 10 сентября проходят выборы. Несмотря на военное положение, голосование проходит в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Жители новых регионов выбирают депутатов законодательных собраний и муниципальных советов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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