Песков заявил о героизме избирателей в новых регионах РФ

Жители новых регионов России демонстрируют героизм, приходя на выборы. Об этом завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колла.
«Необычные выборы проходит в ряде [новых] регионов. Граждане в отдельных случаях проявляют героизм, приходя на голосование», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Отмечается, что жители новых территорий показывают высокую активность на выборах.
В России с 8 по 10 сентября проходят выборы. Несмотря на военное положение, голосование проходит в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Жители новых регионов выбирают депутатов законодательных собраний и муниципальных советов.
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