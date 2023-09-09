Новые регионы России показывают самую высокую явку на выборах. Фото

09 сентября 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

ЛДНР, Херсонская и Запорожская области показывают наиболее высокую явку избирателей — до 60% Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области показывают самую высокую явку избирателей на выборах среди всех регионов России. Лидером по этому показателю стала ДНР — в ней проголосовали почти 60% избирателей, рассказал глава Центрального исполкома «Единой России», уполномоченный партией за выборы в четырех регионах Александр Сидякин. «Новые регионы являются абсолютными лидерами по явке на выборах-2023. <…> С учетом досрочного голосования в ДНР свой выбор сделали почти 60% избирателей. <…> В Херсонской области явка составляет почти 58,5%, в ЛНР — около 43%. Запорожская область по состоянию на вечер 8 сентября практически преодолела 38%», — рассказал партии Александр Сидякин, его слова передает пресс-служба партии. Он подчеркнул, что ДНР в настоящий момент является лидером по числу проголосовавших россиян. При этом в новых регионах, по словам Сидякина, с надеждой на изменения к лучшему, голосуют избиратели разных возрастов. «Для жителей это праздник и, конечно, тоже ответственность», — добавил он, отметив, что нарушений во время голосования в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях выявлено не было. С 8 по 10 сентября в 54 регионах проходят 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов, кроме того, состоятся выборы глав 21 региона. В новых российских территориях выборы проходят впервые с момента их присоединения к России. В новых регионах созданы все условия для комфортного голосования Фото: пресс-служба «Единой России» Явка избирателей доходит до 60% Фото: пресс-служба «Единой России» Голосуют граждане любого возраста Фото: пресс-служба «Единой России» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области показывают самую высокую явку избирателей на выборах среди всех регионов России. Лидером по этому показателю стала ДНР — в ней проголосовали почти 60% избирателей, рассказал глава Центрального исполкома «Единой России», уполномоченный партией за выборы в четырех регионах Александр Сидякин. «Новые регионы являются абсолютными лидерами по явке на выборах-2023. <…> С учетом досрочного голосования в ДНР свой выбор сделали почти 60% избирателей. <…> В Херсонской области явка составляет почти 58,5%, в ЛНР — около 43%. Запорожская область по состоянию на вечер 8 сентября практически преодолела 38%», — рассказал партии Александр Сидякин, его слова передает пресс-служба партии. Он подчеркнул, что ДНР в настоящий момент является лидером по числу проголосовавших россиян. При этом в новых регионах, по словам Сидякина, с надеждой на изменения к лучшему, голосуют избиратели разных возрастов. «Для жителей это праздник и, конечно, тоже ответственность», — добавил он, отметив, что нарушений во время голосования в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях выявлено не было. С 8 по 10 сентября в 54 регионах проходят 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов, кроме того, состоятся выборы глав 21 региона. В новых российских территориях выборы проходят впервые с момента их присоединения к России.