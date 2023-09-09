Около семи тысяч челябинцев пришли на избирательные участки к обеду

Участки для голосования открыты до 20:00
новость из сюжетаВыборы-2023
В Челябинской области на выборах депутатов разных уровней проголосовали более 11% избирателей. Об этом сообщили в избирательной комиссии Челябинской области.
«На 12:00 проголосовало 6 709 избирателей, что составило 11,52%. Самые активные избиратели в Сосновском и Варненском муниципальных районах», — сообщается в telegram-канале облизбиркома.
Выборы проходят в 20 муниципальных образованиях. Участки для голосования открыты до 20:00.
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