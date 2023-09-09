09 сентября 2023
08 сентября 2023

Около семи тысяч челябинцев пришли на избирательные участки к обеду

Явка на выборах в Челябинской области превысила 11%
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, герб, герб россии, урна, урна для голосования, бюллетень, выборы 2021
Участки для голосования открыты до 20:00 Фото:
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Выборы-2023

В Челябинской области на выборах депутатов разных уровней проголосовали более 11% избирателей. Об этом сообщили в избирательной комиссии Челябинской области.

«На 12:00 проголосовало 6 709 избирателей, что составило 11,52%. Самые активные избиратели в Сосновском и Варненском муниципальных районах», — сообщается в telegram-канале облизбиркома.

Выборы проходят в 20 муниципальных образованиях. Участки для голосования открыты до 20:00.

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В Челябинской области на выборах депутатов разных уровней проголосовали более 11% избирателей. Об этом сообщили в избирательной комиссии Челябинской области. «На 12:00 проголосовало 6 709 избирателей, что составило 11,52%. Самые активные избиратели в Сосновском и Варненском муниципальных районах», — сообщается в telegram-канале облизбиркома. Выборы проходят в 20 муниципальных образованиях. Участки для голосования открыты до 20:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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