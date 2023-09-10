Лавров: Запад не смог украинизировать повестку саммита G20

10 сентября 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Западу не удалось украинизировать повестку саммита G20, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западу не удалось украинизировать повестку саммита G20. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Удалось не допустить успеха попытки Запада опять украинизировать всю повестку дня в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран», — сказал Лавров в эфире телеканала Россия 24. Он отметил, что западные страны не смогли сделать этого благодаря позиции глобального Юга по защите своих законных интересов. Саммит стран Большой двадцатки (G20) проходил в Нью-Дели 9—10 сентября. Президент России Владимир Путин не принял в нем участие. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что всю работу проведет министр иностранных дел, передает RT.

Западу не удалось украинизировать повестку саммита G20. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Удалось не допустить успеха попытки Запада опять украинизировать всю повестку дня в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран», — сказал Лавров в эфире телеканала Россия 24. Он отметил, что западные страны не смогли сделать этого благодаря позиции глобального Юга по защите своих законных интересов. Саммит стран Большой двадцатки (G20) проходил в Нью-Дели 9—10 сентября. Президент России Владимир Путин не принял в нем участие. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что всю работу проведет министр иностранных дел, передает RT.