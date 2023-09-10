Лавров: Запад не смог украинизировать повестку саммита G20

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Западу не удалось украинизировать повестку саммита G20, заявил Сергей Лавров Фото:

Западу не удалось украинизировать повестку саммита G20. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Удалось не допустить успеха попытки Запада опять украинизировать всю повестку дня в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран», — сказал Лавров в эфире телеканала Россия 24. Он отметил, что западные страны не смогли сделать этого благодаря позиции глобального Юга по защите своих законных интересов.

Саммит стран Большой двадцатки (G20) проходил в Нью-Дели 9—10 сентября. Президент России Владимир Путин не принял в нем участие. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что всю работу проведет министр иностранных дел, передает RT.

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Западу не удалось украинизировать повестку саммита G20. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Удалось не допустить успеха попытки Запада опять украинизировать всю повестку дня в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран», — сказал Лавров в эфире телеканала Россия 24. Он отметил, что западные страны не смогли сделать этого благодаря позиции глобального Юга по защите своих законных интересов. Саммит стран Большой двадцатки (G20) проходил в Нью-Дели 9—10 сентября. Президент России Владимир Путин не принял в нем участие. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что всю работу проведет министр иностранных дел, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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