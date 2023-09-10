Лавров: Запад не смог украинизировать повестку саммита G20

Западу не удалось украинизировать повестку саммита G20. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Удалось не допустить успеха попытки Запада опять украинизировать всю повестку дня в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран», — сказал Лавров в эфире телеканала Россия 24. Он отметил, что западные страны не смогли сделать этого благодаря позиции глобального Юга по защите своих законных интересов.
Саммит стран Большой двадцатки (G20) проходил в Нью-Дели 9—10 сентября. Президент России Владимир Путин не принял в нем участие. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что всю работу проведет министр иностранных дел, передает RT.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.