09 сентября 2023
08 сентября 2023

В Пермском крае на трассе Кукуштан — Чайковский погиб водитель иномарки

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Оцепление недалеко от места крушения вертолета авиаотряда ФСБ. Челябинск , гаи, полиция, гибдд, оцепление, дпс
Водитель иномарки погиб в ДТП на дороге в Пермском крае Фото:

В Пермском крае 10 сентября на дороге Кукуштан — Чайковский в аварии погиб водитель иномарки. Об этом сообщили в СМИ.

«На автодороге Кукуштан — Чайковский 10 сентября в 8:45 произошло ДТП. Автомобиль УАЗ, буксируемый „Газелью“ на гибкой сцепке, занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем Hyundai», — сообщил perm.aif.ru со ссылкой на информацию МВД России по Пермскому краю.

Уточняется, что в результате аварии погиб водитель Hyundai. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Ранее на трассе Екатеринбург-Пермь 6 марта произошла авария. В результате ДТП один человек погиб, еще трое пострадали.

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В Пермском крае 10 сентября на дороге Кукуштан — Чайковский в аварии погиб водитель иномарки. Об этом сообщили в СМИ. «На автодороге Кукуштан — Чайковский 10 сентября в 8:45 произошло ДТП. Автомобиль УАЗ, буксируемый „Газелью“ на гибкой сцепке, занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем Hyundai», — сообщил perm.aif.ru со ссылкой на информацию МВД России по Пермскому краю. Уточняется, что в результате аварии погиб водитель Hyundai. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Ранее на трассе Екатеринбург-Пермь 6 марта произошла авария. В результате ДТП один человек погиб, еще трое пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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