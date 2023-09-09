В Пермском крае на трассе Кукуштан — Чайковский погиб водитель иномарки

Водитель иномарки погиб в ДТП на дороге в Пермском крае
В Пермском крае 10 сентября на дороге Кукуштан — Чайковский в аварии погиб водитель иномарки. Об этом сообщили в СМИ.
«На автодороге Кукуштан — Чайковский 10 сентября в 8:45 произошло ДТП. Автомобиль УАЗ, буксируемый „Газелью“ на гибкой сцепке, занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем Hyundai», — сообщил perm.aif.ru со ссылкой на информацию МВД России по Пермскому краю.
Уточняется, что в результате аварии погиб водитель Hyundai. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
Ранее на трассе Екатеринбург-Пермь 6 марта произошла авария. В результате ДТП один человек погиб, еще трое пострадали.
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