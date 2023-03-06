Авария произошла 6 марта на 242 км Пермского трактаФото: сообщество «32 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО» в соцсети «ВКонтакте»
На 242 километре трассы Екатеринбург-Пермь 6 марта произошла авария, в результате которой погиб человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба 32-го пожарно-спасательного отряда Свердловской области.
«На Пермском тракте в аварии погиб человек. Трое пострадали», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте».
По данным E1.RU, на трассе столкнулись ГАЗ и Hyundai Solaris. За рулем грузовика был 39-летний мужчина, он погиб. В иномарке находились молодые мужчина, женщина и годовалый ребенок, его госпитализировали в екатеринбургскую детскую больницу №9.
В ДТП погиб водитель грузовика
Фото: сообщество «32 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО» в соцсети «ВКонтакте»
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На 242 километре трассы Екатеринбург-Пермь 6 марта произошла авария, в результате которой погиб человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба 32-го пожарно-спасательного отряда Свердловской области. «На Пермском тракте в аварии погиб человек. Трое пострадали», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте». По данным E1.RU, на трассе столкнулись ГАЗ и Hyundai Solaris. За рулем грузовика был 39-летний мужчина, он погиб. В иномарке находились молодые мужчина, женщина и годовалый ребенок, его госпитализировали в екатеринбургскую детскую больницу №9.