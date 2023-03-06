06 марта 2023

На трассе Екатеринбург-Пермь в ДТП погиб человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла 6 марта на 242 км Пермского тракта Фото:

На 242 километре трассы Екатеринбург-Пермь 6 марта произошла авария, в результате которой погиб человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба 32-го пожарно-спасательного отряда Свердловской области.

«На Пермском тракте в аварии погиб человек. Трое пострадали», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте».

По данным E1.RU, на трассе столкнулись ГАЗ и Hyundai Solaris. За рулем грузовика был 39-летний мужчина, он погиб. В иномарке находились молодые мужчина, женщина и годовалый ребенок, его госпитализировали в екатеринбургскую детскую больницу №9.

В ДТП погиб водитель грузовика
Фото:

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На 242 километре трассы Екатеринбург-Пермь 6 марта произошла авария, в результате которой погиб человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба 32-го пожарно-спасательного отряда Свердловской области. «На Пермском тракте в аварии погиб человек. Трое пострадали», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте». По данным E1.RU, на трассе столкнулись ГАЗ и Hyundai Solaris. За рулем грузовика был 39-летний мужчина, он погиб. В иномарке находились молодые мужчина, женщина и годовалый ребенок, его госпитализировали в екатеринбургскую детскую больницу №9.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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