На трассе Екатеринбург-Пермь в ДТП погиб человек. Фото

07 марта 2023 в 01:00 Размер текста - 17 +

Авария произошла 6 марта на 242 км Пермского тракта Фото: сообщество «32 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО» в соцсети «ВКонтакте» На 242 километре трассы Екатеринбург-Пермь 6 марта произошла авария, в результате которой погиб человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба 32-го пожарно-спасательного отряда Свердловской области. «На Пермском тракте в аварии погиб человек. Трое пострадали», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте». По данным E1.RU, на трассе столкнулись ГАЗ и Hyundai Solaris. За рулем грузовика был 39-летний мужчина, он погиб. В иномарке находились молодые мужчина, женщина и годовалый ребенок, его госпитализировали в екатеринбургскую детскую больницу №9. В ДТП погиб водитель грузовика Фото: сообщество «32 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО» в соцсети «ВКонтакте»

На 242 километре трассы Екатеринбург-Пермь 6 марта произошла авария, в результате которой погиб человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба 32-го пожарно-спасательного отряда Свердловской области. «На Пермском тракте в аварии погиб человек. Трое пострадали», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте». По данным E1.RU, на трассе столкнулись ГАЗ и Hyundai Solaris. За рулем грузовика был 39-летний мужчина, он погиб. В иномарке находились молодые мужчина, женщина и годовалый ребенок, его госпитализировали в екатеринбургскую детскую больницу №9.