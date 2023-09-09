Девушка в образе куклы Барби пришла на избирательный участок в Тюмени, чтобы поучаствовать в выборах губернатора. Об этом сообщил telegram-канал «Тюменская область». Однако отдать свой голос тюменке не удалось.
«Барби пришла на избирательный участок! К сожалению, она не смогла проголосовать, так как по месту жительства относится к другому участку», — сообщил telegram-канал «Тюменская область».
Сама девушка в разговоре с URA.RU сообщила, что так и не проголосовала: добираться до другого участка у нее не было времени — спешила на работу. Свой стиль тюменка Александра Образцова объяснила тем, что трудится в модельном агентстве и именно сегодня ей нужен был такой образ.
Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области 10 сентября проходят выборы губернатора. Чтобы найти свой избирательный участок, граждане могут воспользоваться сервисом на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.
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