09 сентября 2023
08 сентября 2023

В Тюмени на выборы губернатора пришла голосовать Барби. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Варианты подарков. Екатеринбург, игрушка, кукла, барби
Тюменка в образе куклы не смогла проголосовать, так как перепутала участки Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Тюменской области — 2023

Девушка в образе куклы Барби пришла на избирательный участок в Тюмени, чтобы поучаствовать в выборах губернатора. Об этом сообщил telegram-канал «Тюменская область». Однако отдать свой голос тюменке не удалось.

«Барби пришла на избирательный участок! К сожалению, она не смогла проголосовать, так как по месту жительства относится к другому участку», — сообщил telegram-канал «Тюменская область».

Сама девушка в разговоре с URA.RU сообщила, что так и не проголосовала: добираться до другого участка у нее не было времени — спешила на работу. Свой стиль тюменка Александра Образцова объяснила тем, что трудится в модельном агентстве и именно сегодня ей нужен был такой образ.

Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области 10 сентября проходят выборы губернатора. Чтобы найти свой избирательный участок, граждане могут воспользоваться сервисом на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

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Девушка в образе куклы Барби пришла на избирательный участок в Тюмени, чтобы поучаствовать в выборах губернатора. Об этом сообщил telegram-канал «Тюменская область». Однако отдать свой голос тюменке не удалось. «Барби пришла на избирательный участок! К сожалению, она не смогла проголосовать, так как по месту жительства относится к другому участку», — сообщил telegram-канал «Тюменская область». Сама девушка в разговоре с URA.RU сообщила, что так и не проголосовала: добираться до другого участка у нее не было времени — спешила на работу. Свой стиль тюменка Александра Образцова объяснила тем, что трудится в модельном агентстве и именно сегодня ей нужен был такой образ. Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области 10 сентября проходят выборы губернатора. Чтобы найти свой избирательный участок, граждане могут воспользоваться сервисом на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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