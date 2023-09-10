Челябинцы восстановят здание Пенсионного фонда в ДНР

10 сентября 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Ремонт планируется завершить до конца года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Специалисты из Челябинской области восстановят здание Пенсионного фонда (ПФ) Волновахи (Донецкая народная республика). Об этом сообщил Минстрой РФ. «Челябинская область восстанавливает здание Пенсионного фонда Волновахи. На объекте работают как представители Южного Урала, так и местные специалисты», — сообщается в telegram-канале министерства. Специалисты демонтировали поврежденные элементы здания, восстановили кирпичную кладку и перекрытие. Планируется восстановление внутренних помещений и инженерных систем. Ремонт будет завершен до конца 2023 года.

Специалисты из Челябинской области восстановят здание Пенсионного фонда (ПФ) Волновахи (Донецкая народная республика). Об этом сообщил Минстрой РФ. «Челябинская область восстанавливает здание Пенсионного фонда Волновахи. На объекте работают как представители Южного Урала, так и местные специалисты», — сообщается в telegram-канале министерства. Специалисты демонтировали поврежденные элементы здания, восстановили кирпичную кладку и перекрытие. Планируется восстановление внутренних помещений и инженерных систем. Ремонт будет завершен до конца 2023 года.